В Гомеле молодой человек спас провалившегося под лед лабрадора и скромно ушел. Теперь его хотят найти

Источник материала: Tut.by

В Гомеле молодой человек спас провалившегося под лед лабрадора — вытащил из воды и ушел. Теперь его все ищут, пишет городской журнал «Белка».



Фото: «Белка»

Инцидент произошел 13 января на водоеме за корпусом медицинского университета в Сельмашевском микрорайоне. По льду озера бегала небольшая собачка. В какой-то момент за ней, играя, бросился лабрадор. Хозяйка звала пса, но он не реагировал и продолжал резвиться на льду. И вскоре провалился.

Собаку спас проходивший мимо молодой человек. Незнакомец сбросил куртку, проломил локтями путь во льду к барахтающемуся в полынье лабрадору и помог выбраться. После этого парень вышел на берег, оделся и исчез. Хозяйка лабрадора не успела даже узнать имя спасителя.

Теперь все его ищут.

Возможно, кто-то из вас стал очевидцем этой истории или знает что-то о храбром молодом человеке. Если это вы, то пишите на адрес belka@belkagomel.by.