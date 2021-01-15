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В Гомеле молодой человек спас провалившегося под лед лабрадора и скромно ушел. Теперь его хотят найти

15.01.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле молодой человек спас провалившегося под лед лабрадора — вытащил из воды и ушел. Теперь его все ищут, пишет городской журнал «Белка».


Фото: «Белка»

Инцидент произошел 13 января на водоеме за корпусом медицинского университета в Сельмашевском микрорайоне. По льду озера бегала небольшая собачка. В какой-то момент за ней, играя, бросился лабрадор. Хозяйка звала пса, но он не реагировал и продолжал резвиться на льду. И вскоре провалился.

Собаку спас проходивший мимо молодой человек. Незнакомец сбросил куртку, проломил локтями путь во льду к барахтающемуся в полынье лабрадору и помог выбраться. После этого парень вышел на берег, оделся и исчез. Хозяйка лабрадора не успела даже узнать имя спасителя.

Теперь все его ищут.

Возможно, кто-то из вас стал очевидцем этой истории или знает что-то о храбром молодом человеке. Если это вы, то пишите на адрес belka@belkagomel.by.

 
Теги: Гомель
 
 
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После этого парень вышел на берег, оделся и исчез. Хозяйка лабрадора не успела даже узнать имя спасителя.
 
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