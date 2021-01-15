Что делать с елкой после Нового года: в Минске и Гродно их будут собирать возле дома

Источник материала: Tut.by

Новогодние праздники закончились. Для хозяев, у которых дома стояла живая елка, теперь актуальный вопрос, что делать с зеленой красавицей. В Минске и Гродно, например, деревья будут собирать централизованно. А как в других регионах?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выбрасывать елки в мусорные контейнеры специалисты не рекомендуют.

— Несмотря на то, что ель — живая, если ее просто вывезти на полигон и захоронить, со временем она начнет выделять метан, а из-за этого происходит загрязнение воздуха, — поясняет ситуацию Александр Логутенок, начальник отдела продаж и маркетинга группы компаний «Ремондис».

Чтобы решать вопрос с праздничными деревьями экологично, в прошлом году в Минске впервые организовали централизованный сбор елок. В 2021-м, как и в 2020-м, в столице этим занимаются два оператора по вывозу мусора: «Ремондис» и «Спецкоммунавтотранс». Первые будут работать в Московском, Октябрьском и Фрунзенском районах, вторые — в остальных.

— Вывозить елки наша компания будет 17 и 24 января, поэтому 16 и 23 января жителям районов, в которых мы работаем, необходимо вынести новогодние деревья на контейнерные площадки возле дома, — говорит Александр Логутенок. — Елки должны быть без мишуры и украшений.

В тех дворах, где нет контейнерных площадок, администрации районов специально устанавливают места для сбора елок. В прошлом году информация об этих участках вывешивалась на «Досках объявлений». Обычно, говорит собеседник, это «торец здания на въезде со стороны дороги».

Елки представители «Ремондиса» будут собирать в отдельный транспорт, не смешивая с другими отходами. Затем их отвезут на участок по переработке, где из деревьев произведут щепу и компост. В прошлом году жители Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов сдали на переработку пять тысяч елок.

Собирать елки у жителей Центрального, Советского, Партизанского, Первомайского, Ленинского и Заводского районов также будут 17 и 24 января.

— В эти даты будет осуществляться вывоз елок с тех мест, которые определены ЖКХ и администрациями районов. Эти места указаны на сайтах ЖКХ, — отметила Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства. — Как правило, это контейнерные площадки, расположенные на прилегающей к дому территории. Если контейнерные площадки отсутствуют, то — при въезде во двор.

Если к 17 января хозяева не успели убрать елку, а до 24-го ждать еще долго, дерево можно вынести на контейнерную площадку и оставить ее в отсеке для крупногабаритного мусора.

Централизованный сбор елок также организуют и в Гродно. Вывозить деревья здесь будут уже третий год подряд.

— 16, 17, а также 23 и 24 января гродненцам предлагается выносить елки к контейнерным площадкам, — говорит Сергей Семашко, заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ. — Огромная просьба: не вкладывайте их в контейнеры, потому что это усложняет их извлечение. 18 и 25 января будут организованы дополнительные рейсы спецавтохозяйственным транспортом по сбору данных утилизированных елок. Эти елки пойдут на щепу и для обогрева производственных предприятий.

В ЖКХ говорят, что гродненцы ответственно относятся к инициативе и складывают елки очень аккуратно.

В Управлении коммунального хозяйства Витебского городского ЖКХ рассказали, что елки жителям города стоит оставлять у контейнеров. Сделать это можно в любое удобное время. Деревья будут вывозить как крупногабаритный мусор. Похожая ситуация и у гомельчан.

— В удобное время человек может вынести елку на площадки для крупногабаритного мусора, мы машиной их соберем и вывезем на переработку, — пояснили на гомельском предприятии «Спецкоммунтранс». — Елки, ветки — это древесные отходы, которые идут на щепу.