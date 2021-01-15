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Журналиста Андрея Александрова и его девушку подозревают в финансировании протестов

15.01.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Замглавы МВД Геннадий Казакевич прокомментировал задержания журналиста Андрея Александрова и его девушки. Их подозревают в финансировании протестной деятельности.

Денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BYHELP.

«В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов и евро», — говорится в заявлении.

(Будет дополнено)

Напомним, 13 января стало известно, что задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Задержана также его девушка Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.

14 января в офисе информационного агентства БелаПАН прошел в обыск в связи с задержанием журналиста и медиаконсультанта Андрея Александрова, который сотрудничает с агентством.

 
 
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«В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов и евро», - говорится в заявлении.
 
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