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Журналиста Андрея Александрова и его девушку подозревают в финансировании протестов
15.01.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Замглавы МВД Геннадий Казакевич
«В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов и евро», — говорится в заявлении.
(Будет дополнено)
Напомним, 13 января стало известно, что задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Задержана также его девушка Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.
14 января в офисе информационного агентства БелаПАН
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«В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов и евро», - говорится в заявлении.
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