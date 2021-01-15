ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В НАТО объяснили причины блокировки интернета в Беларуси после выборов

15.01.2021 15:41 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Отключение интернета 9-12 августа в Беларуси имело целью подавить недовольство людей, но в итоге вызвало обратный эффект и привело «не только к ускорению революционной ситуации, но и к серьезным экономическим потерям».

Так считают эксперты Центра передового опыта НАТО, который опубликовал доклад на данную тему. Краткие итоги исследования iSANS разместил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мессенджер Telegram выступал мощным инструментом объединения людей и распространения информации еще до белорусских выборов. Эксперты предполагают, что блокировка интернета была спровоцирована окружением Лукашенко, чтобы не дать гражданам «координировать мирные протесты».

Отключение интернета должно было не допустить распространения фото- и видеоматериалов, которые зафиксировали журналисты и обычные граждане, ставшие свидетелями насилия. Однако этого не произошло, в итоге люди все равно узнали о случившемся после выборов, но не постепенно, а разом, в «концентрированном виде», 12 августа, когда доступ в интернет был восстановлен.

Технические специалисты говорили, что, возможно, дело не в волне DDoS-атак из-за границы, как объясняли в НЦОТ и «Белтелеком», а в фильтрующем оборудовании на внешних каналах связи, которые находятся под контролем государства, пишет TUT.BY.

Таким образом, в первые 4 дня после выборов граждане Беларуси столкнулись с «серьезным нарушением доступа в интернет из-за общенациональной блокировки SSL-трафика», в результате чего выросло количество пользователей VPN и proxy-серверов. В первые четыре дня программой Psiphon пользовались 1,76 млн человек. Причем, как отмечается в докладе, на протяжении блэкаута GSM и стационарная связь были доступны во всех городах, кроме Пинска.

Каждый день без интернета обходился стране в 56 миллионов долларов (согласно подсчетам неправительственной организации NetBlocks). Также это спровоцировало массовое возмущение как представителей ИТ-бизнеса, написавших открытое письмо с требованием прекратить насилие, так и обычных граждан. А отсутствие интернета в течение двух с половиной суток стоило экономике Беларуси около 141 млн долларов.

Авторы доклада считают, что «сопутствующие экономические потери, полная остановка цифровой экономики и инфраструктурный хаос, который парализовал работу государства как института», и вынудили «спецслужбы Беларуси» восстановить публичный доступ к интернету на четвертый день протестов.

Представители силовых структур, которые участвовали в блокировке интернета, нарушили базовое право граждан на доступ к информации, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными договорами республики. В юридическом смысле эти действия необходимо квалифицировать как одно из серьезных нарушений базовых прав человека, совершенных командой Александра Лукашенко в период операции по вооруженному захвату власти 9-13 августа 2020.

Эксперты говорят, что ситуация с отключением интернета в Беларуси, насилием, жестокостью, пытками в отношении мирных граждан привела потере доверия к власти. Никакой инвестор не придет в страну, где по воскресеньям отключают интернет, и могут избить его помощника. Поэтому предлагаемые властями реформы имеют декоративный характер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отключение интернета 9-12 августа в Беларуси имело целью подавить недовольство людей, но в итоге вызвало обратный эффект и привело «не только к ускорению...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Молодечно будут судить мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на милиционеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by