В НАТО объяснили причины блокировки интернета в Беларуси после выборов

Отключение интернета 9-12 августа в Беларуси имело целью подавить недовольство людей, но в итоге вызвало обратный эффект и привело «не только к ускорению революционной ситуации, но и к серьезным экономическим потерям».

Так считают эксперты Центра передового опыта НАТО, который опубликовал доклад на данную тему. Краткие итоги исследования iSANS разместил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мессенджер Telegram выступал мощным инструментом объединения людей и распространения информации еще до белорусских выборов. Эксперты предполагают, что блокировка интернета была спровоцирована окружением Лукашенко, чтобы не дать гражданам «координировать мирные протесты».

Отключение интернета должно было не допустить распространения фото- и видеоматериалов, которые зафиксировали журналисты и обычные граждане, ставшие свидетелями насилия. Однако этого не произошло, в итоге люди все равно узнали о случившемся после выборов, но не постепенно, а разом, в «концентрированном виде», 12 августа, когда доступ в интернет был восстановлен.

Технические специалисты говорили, что, возможно, дело не в волне DDoS-атак из-за границы, как объясняли в НЦОТ и «Белтелеком», а в фильтрующем оборудовании на внешних каналах связи, которые находятся под контролем государства, пишет TUT.BY.

Таким образом, в первые 4 дня после выборов граждане Беларуси столкнулись с «серьезным нарушением доступа в интернет из-за общенациональной блокировки SSL-трафика», в результате чего выросло количество пользователей VPN и proxy-серверов. В первые четыре дня программой Psiphon пользовались 1,76 млн человек. Причем, как отмечается в докладе, на протяжении блэкаута GSM и стационарная связь были доступны во всех городах, кроме Пинска.

Каждый день без интернета обходился стране в 56 миллионов долларов (согласно подсчетам неправительственной организации NetBlocks). Также это спровоцировало массовое возмущение как представителей ИТ-бизнеса, написавших открытое письмо с требованием прекратить насилие, так и обычных граждан. А отсутствие интернета в течение двух с половиной суток стоило экономике Беларуси около 141 млн долларов.

Авторы доклада считают, что «сопутствующие экономические потери, полная остановка цифровой экономики и инфраструктурный хаос, который парализовал работу государства как института», и вынудили «спецслужбы Беларуси» восстановить публичный доступ к интернету на четвертый день протестов.

Представители силовых структур, которые участвовали в блокировке интернета, нарушили базовое право граждан на доступ к информации, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными договорами республики. В юридическом смысле эти действия необходимо квалифицировать как одно из серьезных нарушений базовых прав человека, совершенных командой Александра Лукашенко в период операции по вооруженному захвату власти 9-13 августа 2020.