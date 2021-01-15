Политзаключенного Артема Хващевского приговорили к году колонии

Источник материала: Tut.by

15 января суд Фрунзенского района Минска вынес приговор политзаключенному Артему Хващевскому. Его признали виновным по 342 статье УК и приговорили к году колонии общего режима. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: БелаПАН

Хващевского обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активном участии в них. Кроме того парня обвинили в том, что он призывал к этому и других через телеграм-каналы.

Процесс вела судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик.,

На суде Хващевский участие в акции не отрицал, подтвердив, что выкрикивал лозунги и хлопал в ладоши. Однако заявил, что к активным действиям никого не призывал, а на телеграм-каналы был подписан, чтобы быть в курсе происходящих событий.

Как сообщают правозащитники, на суде звучало, что исследование телефона Хващевского показало, что он был подписан на телеграм-каналы оппозиционной направленности. Также в нем нашли фото и видео с протестов, где Хващевский стоит в в майке с надписями «Я гуляю каждый день» и «Уходи».

В прениях обвинитель заявила, что Хващевский в ночь с 10 на 11 августа принимал участие в массовых беспорядках, причиной которых стала остановка работы общественного транспорта. По ее словам, это подтверждено показаниями свидетелей, письменными материалами, осмотром местности и личной перепиской. То что Хващевский говорит про отсутствие намерений — только выбранная мера защиты. Она потребовала для обвиняемого год в колонии общего режима.

Суд приговорил Артема Хващевского к году колонии общего режима, как и запросила гособвинитель Алина Касьянчик.

Артем Хващевский — футбольный тренер. Последние девять лет жил в Польше. Много лет играл в любительском клубе «Минск Космос», после переезда — в Лиге Б-класса. В Польше Хващевский учился в Академии физвоспитания во Вроцлаве и работал тренером в молодежном футбольном клубе, а также занимался записями и анализом для польской национальной сборной.

Как писала Tribuna с одного из судебных заседаний, «особо въедливо гособвинитель Алина Касьянчик спрашивала у Хващевского про телеграм-каналы, на которые он подписан, ролики со сценами драк на мобильном телефоне, а также его должность в компании InStat, которая называется координатор. Артему пришлось пояснять, что он работает во Вроцлаве координатором по сбору статистики футбольных матчей в польской Экстраклассе. Иными словами, он менеджер, который координирует работу бригады на играх.»