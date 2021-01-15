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Политзаключенного Артема Хващевского приговорили к году колонии
15.01.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 января суд Фрунзенского района Минска вынес приговор политзаключенному Артему Хващевскому. Его признали виновным по 342 статье УК и приговорили к году колонии общего режима. Об этом
Хващевского обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активном участии в них. Кроме того парня обвинили в том, что он призывал к этому и других через телеграм-каналы.
На суде Хващевский участие в акции не отрицал, подтвердив, что выкрикивал лозунги и хлопал в ладоши. Однако заявил, что к активным действиям никого не призывал, а на телеграм-каналы был подписан, чтобы быть в курсе происходящих событий.
Как сообщают правозащитники, на суде звучало, что исследование телефона Хващевского показало, что он был подписан на телеграм-каналы оппозиционной направленности. Также в нем нашли фото и видео с протестов, где Хващевский стоит в в майке с надписями «Я гуляю каждый день» и «Уходи».
В прениях обвинитель заявила, что Хващевский в ночь с 10 на 11 августа принимал участие в массовых беспорядках, причиной которых стала остановка работы общественного транспорта. По ее словам, это подтверждено показаниями свидетелей, письменными материалами, осмотром местности и личной перепиской. То что Хващевский говорит про отсутствие намерений — только выбранная мера защиты. Она потребовала для обвиняемого год в колонии общего режима.
Суд приговорил Артема Хващевского к году колонии общего режима, как и запросила гособвинитель Алина Касьянчик.
Артем Хващевский — футбольный тренер. Последние девять лет жил в Польше. Много лет играл в любительском клубе «Минск Космос», после переезда — в Лиге Б-класса. В Польше Хващевский учился в Академии физвоспитания во Вроцлаве и работал тренером в молодежном футбольном клубе, а также занимался записями и анализом для польской национальной сборной.
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Как сообщают правозащитники, на суде звучало, что исследование телефона Хващевского показало, что он был подписан на телеграм-каналы оппозиционной...
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