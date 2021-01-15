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"Сельской газете" 100 лет ! За время существования СМИ неоднократно меняло название, но неизменным оставался принцип: писать о тех и для тех, кто работает на пользу родной земли.

О сегодняшних акцентах редакционной политики коллег узнала Наталья Бордиловская.

Обычно будничный росчерк на титульной полосе. Но этот контроль главный редактор делает с особенным волнением. Выпуск же под номером 100! Историческое событие и праздник для читателя (бумажный тираж газеты 25 тысяч экземпляров, цифровой просмотр ежедневно до 15 тысяч), и, конечно, для журналиста. Увидеть свой материал в юбилейном выпуске для любого автора - событие.

На рабочей летучке с десяток газетчиков. Мэтры и новички. Но это не все. Издание, которое выходит трижды в неделю на 64-х полосах, делают и собственные региональные корреспонденты. Конечно, в штате корректоры, дизайнеры, верстальщики. Все - профессионалы. Принципиальное требование к кадрам в "Сельской газете" – любить село и человека земли.

Это редкий случай, когда всех журналистов можно застать на месте. Большую часть недели корреспонденты в дороге, на пути к новым материалам. "Сельская газета" имеет впечатляющий рекорд: 290 командировочных дней в году! Это, пожалуй, самая высокая цифра среди издательств холдинга.

Всегда с народом. Это акцент редакционной политики - обратная связь с читателем. Здесь любят обычные письма в конвертах. Отвечают на электронные обращения. Телефонная горячая линия принимает жалобы и предложения. Большинство - темы будущих репортажей и очерков. Многие материализуются в большие проекты. Так, от диалога "редакция - читатель" в городке Будиловка под Бегомлем возник военный мемориал.

К 100-летию издания почти сто читателей приняли участие в художественном конкурсе на лучшую подачу символики газеты. Подведены итоги. Гран-при у полочанки Екатерины Зеленской. Самый первый аутентичный экземпляр газеты находится в национальном хранилище. Выпуск 15 января 1921 года назывался "Беларуская вёска". Семь раз менялось название газеты. И ни разу - суть.

Сто лет, сотни сотен подарков и поздравлений принимает сегодня "Сельская газета" и ее создатели. А с понедельника у них новые будни нового столетия.