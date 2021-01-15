ГАИ в сильный мороз рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния

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Необходимо помнить правила езды в условиях экстремально низких температур. Перед выездом - обязательно очистить стекло для лучшего обзора, проверить уровень омывающей жидкости и хорошо прогреть авто перед началом движения. Если завестись не получается из-за замерзшего аккумулятора, можно обратиться в Госавтоинспекцию - сотрудники выедут по нужному адресу и окажут помощь.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, важно не превышать скорость. Также держать максимально возможную безопасную дистанцию, ведь тормозной путь на заснеженной и скользкой дороге в несколько раз увеличивается.