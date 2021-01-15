ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Усиленный режим работы у коммунальных служб

15.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Из-за низких температур коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии. На случай повреждения инженерных сетей в сложных погодных условиях на круглосуточное дежурство переходят аварийно-ремонтные бригады. Плановая замена подземных коммуникаций пока на паузе. В морозные дни работают 92 бригады городской аварийной службы, Минскводоканала и теплосетей. Дополнительно будут отапливаться и салоны в пассажирском транспорте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за низких температур коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии. На случай повреждения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Морозы до - 29 ожидаются в субботу и воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by