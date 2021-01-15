Усиленный режим работы у коммунальных служб

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Из-за низких температур коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии. На случай повреждения инженерных сетей в сложных погодных условиях на круглосуточное дежурство переходят аварийно-ремонтные бригады. Плановая замена подземных коммуникаций пока на паузе. В морозные дни работают 92 бригады городской аварийной службы, Минскводоканала и теплосетей. Дополнительно будут отапливаться и салоны в пассажирском транспорте.