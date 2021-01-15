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Морозы до - 29 ожидаются в субботу и воскресенье

15.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нордический характер погоды - причина одеться еще теплее! В столице и Минской области в ближайшие дни мороз усилится. Как рассказали синоптики, в субботу и воскресенье днем 15-20 ниже нуля, ночью 20-25, местами по стране до минус 29. В отдельных районах прогнозируют небольшой снег. Все это последствия поступления холодного воздуха с севера Европы, которое задержится в Беларуси. Впрочем, сами синоптики заявляют, сенсаций и рекордов нет: это классическая зима, от которой мы успели отвыкнуть.

Александр Беганский, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "Мы ожидаем во многих районах ночью минимальную температуру от 19 до 24 с минусом, при притеснениях воздух может охладиться до минус 29. В столичном регионе также ожидается довольно холодная погода, в субботу и воскресенье в Минске без существенных осадков. При этом ночная температура 20-22 мороза, в окрестностях может быть ниже. Дневной фон минус 17-19 градусов".

Таким образом сильный мороз ослабнет только к середине следующей недели. До 4-10 со знаком минус. И будет преимущественно без осадков.

 
Теги: Минск
 
 
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Нордический характер погоды - причина одеться еще теплее! В столице и Минской области в ближайшие дни мороз усилится. Как рассказали синоптики, в субботу и...
 
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