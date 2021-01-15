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В Германии задержаны автоворы из Беларуси

15.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Злоумышленники попались в момент хищения BMW X5. По информации МВД, один из фигурантов на украденном авто во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя. Двоих соучастников задержали в машинах сопровождения, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный кроссовер. В машинах фигурантов были обнаружены специальные технические устройства, которые позволяют считывать сигнал с ключа и, усилив его, передать на расстояние до двух километров.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Задержание стало возможным благодаря взаимодействию немецких правоохранителей с ГУБОПиК МВД Беларуси, сотрудники которого передали информацию об участниках преступной группы коллегам в Германию. Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей (1990-1997 г.р.). Оперативники установили, что криминальные похождения молодых людей длились как минимум несколько месяцев".

Известно, что с сентября прошлого года и до задержания они успели похитить на территории Германии 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Ворованные машины сбывались в странах Евросоюза и СНГ.

 
 
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В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Злоумышленники попались в момент хищения BMW X5. По информации МВД, один из фигурантов на украденном авто во время...
 
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