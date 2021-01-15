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Задержан очередной администратор радикальных телеграм-каналов

15.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С заботой о собственной безопасности действовал чужими руками. Оперативники задержали очередного администратора радикальных телеграм-каналов. Речь идет о таких ресурсах как "Сухарево-97", "Сухарево News". 31-летний минчанин в чатах активно призывал подписчиков участвовать в протестных акциях. При этом в МВД говорят, что несколько месяцев назад белорус передал права владельца каналов за границу. Но интересно другое, несмотря на инициативность в сети, сами админы подобных чатов на марши не ходили. А ресурс "Элита Сухарево" помогал упражняться в методах управления людьми. Отметим, что милиция продолжает устанавливать и других владельцев и администраторов интернет-ресурсов, вовлекающих белорусов в протестное движение.

 
 
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С заботой о собственной безопасности действовал чужими руками. Оперативники задержали очередного администратора радикальных телеграм-каналов. Речь идет о таких...
 
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