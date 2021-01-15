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Интернет-пользователем, оскорбившим милиционера, оказалась жительница Пружан
15.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравоохранители установили личность очередного интернет-пользователя, оскорбившего сотрудника милиции. На сей раз комментарий в адрес сотрудника РУВД в деструктивном телеграм-канале оставила жительница Пружан (видео).
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Правоохранители установили личность очередного интернет-пользователя, оскорбившего сотрудника милиции. На сей раз комментарий в адрес сотрудника РУВД в...
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