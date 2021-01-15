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Украина должна была стать мостом между Европой и Россией, а вышло наоборот
15.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Западных соседей и США мало заботит благополучие граждан страны.
А. Лесик: чем отдавать долги?
Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Украина должна была стать мостом между Европой и Россией и сделать так, чтоб было выгодно гражданам Украины, а не стать антироссией. ЕС и США не интересна развитая промышленность в Украине, их интересует наша дешевая рабочая сила, наши ресурсы и земля".
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Западных соседей и США мало заботит благополучие граждан страны. Таким мнением поделился председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"...
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