Украина должна была стать мостом между Европой и Россией, а вышло наоборот

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Западных соседей и США мало заботит благополучие граждан страны.



Таким мнением поделился председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

А. Лесик: чем отдавать долги?

Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Украина должна была стать мостом между Европой и Россией и сделать так, чтоб было выгодно гражданам Украины, а не стать антироссией. ЕС и США не интересна развитая промышленность в Украине, их интересует наша дешевая рабочая сила, наши ресурсы и земля".