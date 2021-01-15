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Фотовыставка к 100-летию "Сельской газеты" в павильоне БГАТУ
15.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Земля и люди: лента времени". Фотовыставка
Сергей Михович, главный редактор издания "Сельская газета": "Главная миссия - это она была "Белорусской деревней" в первом названии. Такое красноречивое название, как и "Сельская газета". О сельской жизни. Это газета для тех, кто хочет крепко стоять на земле, чтобы растить хлеб, что полагается к хлебу, чтобы граждане Беларуси были досыта накормлены. Более того, поставляется продукция на экспорт. Это такой драйвер экономики".
Игорь Луцкий, Министр информации РБ: "Сельская газета" - не только об аграриях, это о людях, которые живут на нашей малой родине, о людях, которые дают нам хлеб, пищу. Вы ведь посмотрите во время событий, которые происходили в августе, в сентябре, мы ни грамма не услышали какого-то негатива со стороны сельских жителей. Они работали, убирали хлеб, убирали картошку. Они понимали, что один упущенный день может стоить года. Я хочу сказать, что многим нужно брать пример с сельских жителей".
"Сельская газета" входит в структуру издательского дома "Беларусь сегодня". Весь предъюбилейный год она выходила под слоганом "100 лет пашем и пишем вместе".
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"Земля и люди: лента времени". Фотовыставка к вековому юбилею "Сельской газеты" открылась в учебном павильоне аграрно-технического университета. 80 фоторабот...
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