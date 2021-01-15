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"Земля и люди: лента времени". Фотовыставка к вековому юбилею "Сельской газеты" открылась в учебном павильоне аграрно-технического университета. 80 фоторабот рассказывают о разных периодах развития сельского хозяйства Беларуси: это деревня 20-х годов и достижения аграрной отрасли на современном этапе. В объективе и люди труда. Материалы собраны из архива кинофотофонодокументов, а также издательского дома "Беларусь сегодня". Выставка передвижная: далее она отправится в агрогородки и райцентры.

Сергей Михович, главный редактор издания "Сельская газета": "Главная миссия - это она была "Белорусской деревней" в первом названии. Такое красноречивое название, как и "Сельская газета". О сельской жизни. Это газета для тех, кто хочет крепко стоять на земле, чтобы растить хлеб, что полагается к хлебу, чтобы граждане Беларуси были досыта накормлены. Более того, поставляется продукция на экспорт. Это такой драйвер экономики".









Игорь Луцкий, Министр информации РБ: "Сельская газета" - не только об аграриях, это о людях, которые живут на нашей малой родине, о людях, которые дают нам хлеб, пищу. Вы ведь посмотрите во время событий, которые происходили в августе, в сентябре, мы ни грамма не услышали какого-то негатива со стороны сельских жителей. Они работали, убирали хлеб, убирали картошку. Они понимали, что один упущенный день может стоить года. Я хочу сказать, что многим нужно брать пример с сельских жителей".

"Сельская газета" входит в структуру издательского дома "Беларусь сегодня". Весь предъюбилейный год она выходила под слоганом "100 лет пашем и пишем вместе".