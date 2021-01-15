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В Гродно милиция не может найти мужчину, который украл терминал в магазине. Поможете?
15.01.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 января около 05.30 утра в магазин на улице Тимирязева в Гродно пришел мужчина. Прошел по залу, набрал товаров — а затем увидел лежащий на полу терминал. Положил прибор в свою корзинку, а потом и вынес на улицу,
Через некоторое время сотрудники магазина обнаружили пропажу и сообщили об этом в милицию. При просмотре записей с камер видеонаблюдения момент кражи увидели, но что за мужчина это был — установить пока не смогли.
Милиция просит вас помочь в поиске преступника. Если вы узнали мужчину на фото и видео, позвоните, пожалуйста, по телефонам: +375−29−788−59−48, 8−0152−79−68−08 или 79−68−06.
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4 января около 05.30 утра в магазин на улице Тимирязева в Гродно пришел мужчина. Прошел по залу, набрал товаров - а затем увидел лежащий на полу терминал. Положил прибор...
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