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В МВД отреагировали на аудиозапись человека с голосом, похожим на голос Карпенкова

15.01.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД отреагировали на публикацию записи инициативой BYPOL, на которой человек с голосом, похожим на голос заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает о причинах смерти Александра Тарайковского, а также о чем шла речь на совещании у Александра Лукашенко.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, 15 января инициатива BYPOL опубликовала запись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, рассказывает, что Александр Лукашенко не будет выдвигаться на следующий президентский срок, и о причинах гибели Александра Тарайковского. На ней также идет речь о создании лагеря «для особо острокопытных» (судя по всему, речь идет о наиболее активных протестующих — прим. TUT.BY), а также о будущих наградах.

 
 
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«В своей деятельности мы руководствуемся законом», - заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
 
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