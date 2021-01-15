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В МВД отреагировали на аудиозапись человека с голосом, похожим на голос Карпенкова
15.01.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД отреагировали на публикацию записи инициативой BYPOL, на которой человек с голосом, похожим на голос заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает о причинах смерти Александра Тарайковского, а также о чем шла речь на совещании у Александра Лукашенко.
«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Напомним, 15 января инициатива BYPOL
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«В своей деятельности мы руководствуемся законом», - заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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