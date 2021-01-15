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В Минске задержан администратор радикальных Telegram-каналов и чатов

15.01.2021 17:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали администратора радикальных Telegram-каналов и чатов, который призывал к запрещённым действиям. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Задержанным является 31-летний минчанин, который создал и администрировал несколько «дворовых» Telegram-чатов, включая «Сухарево-97» (более 3300 участников) и канал «Сухарево News» (более 1100 участников).

Чемоданова отмечает, что сам организатор на марши не ходил, а призывал жителей столицы собираться на протестах и нарушать закон, тем временем снимая происходящее «из окон своих уютных квартир» и отправляя «отчеты о проделанной работе своим хозяевам».

Также пресс-секретарь сообщает, что правоохранителям удалось выяснить о передаче прав владельца ресурсов за границу несколькими месяцами ранее.

По информации центра «Вясна», задержанным является минчанин Иван Бондаренко. После задержания он попал в 4-ю городскую больницу, сегодня, 15 января, его оттуда забрали силовики. В данный момент его местонахождения неизвестно.

«Милиция продолжает выявлять и привлекать к ответственности «интернет-деятелей», призывающих нарушать общественный порядок», - заявила Ольга Чемоданова.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Они продолжаются в стране уже более пяти месяцев, а с осени формат изменился на «дворовой» - люди собираются в своих дворах и проводят марши по районам.

 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали администратора радикальных Telegram-каналов и чатов, который призывал к запрещённым действиям. Об этом сообщила официальный...
 
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