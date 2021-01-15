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В Минске задержан администратор радикальных Telegram-каналов и чатов
15.01.2021 17:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали администратора радикальных Telegram-каналов и чатов, который призывал к запрещённым действиям. Об этом
Задержанным является 31-летний минчанин, который создал и администрировал несколько «дворовых» Telegram-чатов, включая «Сухарево-97» (более 3300 участников) и канал «Сухарево News» (более 1100 участников).
Чемоданова отмечает, что сам организатор на марши не ходил, а призывал жителей столицы собираться на протестах и нарушать закон, тем временем снимая происходящее «из окон своих уютных квартир» и отправляя «отчеты о проделанной работе своим хозяевам».
Также пресс-секретарь сообщает, что правоохранителям удалось выяснить о передаче прав владельца ресурсов за границу несколькими месяцами ранее.
По информации центра «Вясна»,
«Милиция продолжает выявлять и привлекать к ответственности «интернет-деятелей», призывающих нарушать общественный порядок», - заявила Ольга Чемоданова.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали администратора радикальных Telegram-каналов и чатов, который призывал к запрещённым действиям. Об этом сообщила официальный...
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