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Мужчина во время задержания на глазах милиционеров проглотил психотропы - доставал эндоскопист

15.01.2021 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе мужчина во время задержания проглотил сверток с психотропами — и милиционерам пришлось везти его к эндоскописту. Подробности рассказали в УВД.


9 января в агрогородке Козловичи Калинковичского района милиционеры остановили для досмотра Volkswagen. В машине находились двое мозырян: 36-летний неработающий и 31-летний слесарь одного из предприятий райцентра.

В момент задержания младший что-то проглотил. Мужчину срочно отвезли в районную больницу, где врач-эндоскопист достал из желудка сверток с кристаллическим веществом.

Во время осмотра автомобиля за разобранной печкой отопления нашли еще один пакет с порошком белого цвета.

Позже эксперты установили, что в обоих свертках находилось особо опасное психотропное вещество — пара-метилэфедрон весом более 18 г.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ.

 
 
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Позже эксперты установили, что в обоих свертках находилось особо опасное психотропное вещество.
 
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