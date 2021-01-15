Мужчина во время задержания на глазах милиционеров проглотил психотропы - доставал эндоскопист

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе мужчина во время задержания проглотил сверток с психотропами — и милиционерам пришлось везти его к эндоскописту. Подробности рассказали в УВД.





9 января в агрогородке Козловичи Калинковичского района милиционеры остановили для досмотра Volkswagen. В машине находились двое мозырян: 36-летний неработающий и 31-летний слесарь одного из предприятий райцентра.

В момент задержания младший что-то проглотил. Мужчину срочно отвезли в районную больницу, где врач-эндоскопист достал из желудка сверток с кристаллическим веществом.

Во время осмотра автомобиля за разобранной печкой отопления нашли еще один пакет с порошком белого цвета.

Позже эксперты установили, что в обоих свертках находилось особо опасное психотропное вещество — пара-метилэфедрон весом более 18 г.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ.