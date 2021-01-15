В Бресте зальют 8 коробок для хоккея и катания на коньках

Источник материала: Tut.by

В Бресте зальют восемь ледовых коробок, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.



Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Коробки разместятся на территории школ № 1, 9, 11, 16, 20, 27, 32, 33. Кроме того, появится 12 площадок для катания на коньках.

«Уже в ближайшие дни желающие смогут покататься на льду на открытом воздухе», — написал мэр.