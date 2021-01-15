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В Бресте зальют 8 коробок для хоккея и катания на коньках
15.01.2021 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте зальют восемь ледовых коробок, сообщил в своем
Коробки разместятся на территории школ № 1, 9, 11, 16, 20, 27, 32, 33. Кроме того, появится 12 площадок для катания на коньках.
«Уже в ближайшие дни желающие смогут покататься на льду на открытом воздухе», — написал мэр.
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Также подготовят 12 ледовых площадок.
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