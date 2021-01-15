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Не могут установить личность женщины, которую насмерть сбил МАЗ в Могилеве. И ищут свидетелей ДТП

15.01.2021 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве устанавливают свидетелей смертельного ДТП, которое произошло днем 14 января, и личность погибшей женщины, сообщает СК. Пешеход переходила дорогу по «зебре» на улице Челюскинцев, когда ее сбил МАЗ.


По данным следствия, водитель грузового служебного самосвала проявил невнимательность — не заметил пешехода, которая переходила проезжую часть улицы Челюскинцев в районе дома № 172.

Грузовик сбил женщину и врезался в остановку. От полученных травм пешеход умерла на месте, личность погибшей до сих пор устанавливается.

Следователи просят очевидцев ДТП и тех, кто что-то знает о происшествии, позвонить по телефонам: 8 (044) 546-87-93, (8 0222) 29−81−84.

 
Теги: Могилев
 
 
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