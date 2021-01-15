«Еще 5 минут - и завалили бы». Под Ивацевичами на мужчину набросились бездомные собаки, он попал в больницу

Источник материала: Tut.by

25 декабря в поле возле деревни Яглевичи девять бродячих собак набросились на брестчанина Юрия Кулинича. Отбиться от нападения ему помогли двое местных жителей, которые прибежали с палками на его крик. Пострадавший почти трое суток провел в больнице с рваными ранами ног, рук, спины, а после выписки обратился в милицию. Бумагу переслали в сельсовет, сельсовет обратился к коммунальщикам, а те вроде как, и хотят помочь — но поделать ничего не могут: отстрел им запретили, а единственный в районе приют для бездомных животных заполнен под завязку.



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25 декабря, рассказывает TUT.BY Юрий Кулинич, он посещал в Яглевичах свою маму. Ближе к вечеру мужчина вышел из ее дома и пошел через пустырь в направлении трассы М1.

— Где-то в 300 метрах от дома матери увидел, что на меня несется стая собак. Страха поначалу не было, я начал пятиться ближе к деревне. Они подбежали, окружили меня. Было четыре крупных и пять средних. Были и чипированные. Стали лаять. Я их пытался отогнать — а они не убегали. Начали кусать за ноги, прыгать на куртку. Я стал убегать в сторону деревни, звать на помощь. Прибежали два мужика с палками, отогнали собак.

После нападения Юрий вызвал скорую. Медики забрали его в больницу в Ивацевичи. 28 декабря мужчина выписался, но должен пройти курс прививок для профилактики бешенства.

— Покусали сильно и ноги, и спину, и руки, и плечи. Куртку, джинсы, перчатки порвали. Мужики, которые собак отгоняли, сказали: «Еще 5−10 минут — и они бы тебя завалили», — вспоминает Юрий.

После выписки брестчанин написал электронное обращение в милицию. Они ответили, что его письмо перенаправили в Яглевичский сельский совет.

— Я начал разбираться. Оказалось, дали команду в районе собак не отстреливать (имеется ввиду отлов с использованием усыпляющих дротиков с обездвиживающим препаратом — TUT.BY), а отлавливать и сажать в приют. А они бегают и людей кусают.

В Яглевичском сельском совете в курсе проблемы, но сделать ничего не могут.

— Мы писали письмо в ЖКХ, но у нас же сейчас запрещено стрелять. ЖКХ может только отлавливать и в приют животных помещать. Мы им пишем письма (по поводу «отстрела» собак. — TUT.BY), а они нам ежемесячно отвечают, что у них в приюте нет мест — вот в чем проблема, — рассказала TUT.BY управделами Яглевичского сельисполкома Алла Осипик.

Алла Николаевна подчеркивает, что в большинстве случаев собаки, которые «бродяжничают» в окрестностях Яглевичей, — не местные. Их оставляют на обочине трассы их бывшие владельцы.

— Если бы люди не выбрасывали своих питомцев, было бы проще. Бывает, что наши тех собак к себе забирают. Покормят один раз, она прибьется — и себе уже берешь, — вздыхает управделами.



Вольер для собак в приюте для бездомных животных в Ивацевичах. Фото: Івацэвіцкі веснік

Приют для бездомных животных в Ивацевичах появился в феврале прошлого года. На территории — шесть вольеров, в которых сейчас живут чуть больше 30 собак. Это — максимум наполняемости.

Проводить «иммобилизацию» — отстрел бездомных животных дротиками с лекарствами — коммунальщикам действительно запретила прокуратура, говорит гендиректор Ивацевичского ЖКХ Александр Кисель. Сейчас коммунальщики могут только отловить и доставить бродячее животное в приют. Иммобилизация допускается только в том случае, если животное ведет себя агрессивно.

— Мы на прошлой неделе собирались у заместителя председателя райисполкома, обговаривали этот вопрос с другими службами. Мы же тоже видим, что проблема есть — и проблема серьезная. Надо принимать меры, — сообщил Александр Иванович.

На строительство дополнительных вольеров для бездомных животных средств нет, да и проблему это решит вряд ли, уверены коммунальщики.

Ухаживать за животными коммунальщикам помогают жители района, рассказала TUT.BY ивацевичская волонтер Ольга Белоус. Они при необходимости приносят корм и опилки для подстилки. Кроме того, волонтеры пристраивают отловленных животных и берут «бродяжек» с улицы на передержку. По словам Ольги, проблема с бездомными собаками в городе действительно есть.

— Сейчас самое главное — это стерилизация, хотя у некоторых до сих пор есть предрассудки по этому поводу. Мы в городе отлавливаем бездомных собак, стерилизуем, чипируем — но пока глобально это проблему не решает.

Желающие взять к себе домой питомца из Ивацевичей могут получить всю информацию либо на сайте ЖКХ , либо в группе волонтеров .