Из Уголовного кодекса исключена статья за оскорбление. Ранее осужденные будут освобождены от ответственности

Источник материала: Tut.by

В Уголовный кодекс внесены поправки , согласно которым исключена статья 189 «Оскорбление». Уже осужденные по этой статье будут освобождены от ответственности, начатые уголовные дела прекращены. При этом в УК остается ответственность за оскорбление представителя власти, судьи, президента в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Также остается уголовная ответственность за клевету (ст. 188 УК). В связи с политическим кризисом в Беларуси уголовных дел по таким статьям становится все больше.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что такое оскорбление? Это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи. Статья 189 УК предусматривала за это наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет. Теперь эту статью из Уголовного кодекса исключили, поэтому за такое нарушение остается только административная ответственность (ст. 9.3 КоАП, влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин). Изменения вступят в силу через три месяца, в апреле 2021 года.

Как пояснил TUT.BY адвокат Антон Гашинский, уже осужденные по ст. 189 УК могут подать заявление в суд о пересмотре приговора в связи с исключением статьи из Уголовного кодекса. Назначается новое судебное заседание, где принимается решение об освобождении от ответственности. Точно такая же процедура была, например, при освобождении осужденных за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (в 2019 году ст. 233 УК исключили из уголовного закона).

Политический кризис и нарастающий конфликт между сторонниками разных взглядов иногда заканчивался уголовным делом по ст. 189 УК. Например, в ноябре 2020 года житель Мостов был осужден на 1,5 года «химии». В сентябре 2020-го он разместил в мессенджере под фото члена избирательной комиссии комментарий, который суд признал оскорбительным. После изменений, внесенных в УК, осужденный может рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

При этом в Уголовном кодексе остается ст. 188 (Клевета), а также ст. 368 (Оскорбление президента), ст. 369 (Оскорбление представителя власти, именно по этой статье проходит больше всего дел, в которых фигурируют оскорбленные силовики), ст. 391 УК (Оскорбление судьи или народного заседателя), при этом за оскорбление президента предусмотрено самое суровое из вышеперечисленных наказаний — вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет, то же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления — вплоть до 3 лет лишения свободы.