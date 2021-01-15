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Задержаны подозреваемые в финансировании протестов
15.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями задержали подозреваемых в финансировании протестной деятельности. Возбуждено уголовное дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей - Андрея Александрова и его сожительницы Ирины Злобиной. Деньги для участвующих в маршах протеста им выделялись через фонд BYHELP. В тайниках, найденных по координатам геолокации, милиционеры обнаружили более 100 тысяч долларов США и евро. Подробности - в нашем следующем выпуске новостей
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Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями задержали подозреваемых в финансировании протестной деятельности. Возбуждено уголовное дело...
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