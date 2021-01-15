Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержаны подозреваемые в финансировании протестов Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями задержали подозреваемых в финансировании протестной деятельности. Возбуждено уголовное дело...

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями задержали подозреваемых в финансировании протестной деятельности. Возбуждено уголовное дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей - Андрея Александрова и его сожительницы Ирины Злобиной. Деньги для участвующих в маршах протеста им выделялись через фонд BYHELP. В тайниках, найденных по координатам геолокации, милиционеры обнаружили более 100 тысяч долларов США и евро. Подробности - в нашем следующем выпуске новостей