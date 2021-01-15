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Погода на 16 января
15.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса, поступающая с севера.
минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до минус 25 - 26°С.
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Погодные условия в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса, поступающая с севера. 16 января (суббота)...
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