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Погода на 16 января

15.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса, поступающая с севера.

16 января (суббота) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Местами при прояснениях
минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до минус 25 - 26°С.

17-18 января (воскресенье-понедельник) ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: в ночные часы местами по стране температура воздуха опустится до минус 25 - 29°С.

 
 
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Погодные условия в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса, поступающая с севера. 16 января (суббота)...
 
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