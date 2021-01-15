ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За фото с флагом «Ямницкий флот» под Бобруйском могилевчанину дали 10 суток

15.01.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Могилева вынес решение об аресте Александра Савченко на 10 суток, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Могилевчанин сфотографировался с флагом «Ямницкий флот» на въезде в Бобруйск, и суд посчитал, что это пикетирование и что Савченко нарушил закон о массовых мероприятиях.


Фото: читатель TUT.BY

Александра Савченко задержали 13 января дома и поместили в ИВС до суда. На процессе выяснилось, что Савченко вместе с двумя товарищами направлялся в Бобруйск: все трое входят в одну команду по мини-футболу. На въезде в Бобруйск Савченко вышел и сфотографировался с флагом с надписью «Ямницкий флот». Изначально оба знакомых о намерениях Александра не знали.

Во время заседания Александр Савченко отказался давать пояснения, сославшись на ст. 27 Конституции Республики Беларусь.

Статья 27 Конституции РБ. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

«Ямницкий флот» — название, связанное с административным делом по задержанию 13 могилевчан 10 октября. Они собирались запустить на водоеме в районе микрорайона поселок Ямницкий кораблики, раскрашенные красной краской, и плот с бело-красно-белым флагом. Часть задержанных, в том числе Савченко, получили тогда административные аресты.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанам разбили окна с БЧБ-снежинками. Милиция считает: кто-то так высказал свое несогласие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by