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За фото с флагом «Ямницкий флот» под Бобруйском могилевчанину дали 10 суток
15.01.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Могилева вынес решение об аресте Александра Савченко на 10 суток,
Александра Савченко задержали 13 января дома и поместили в ИВС до суда. На процессе выяснилось, что Савченко вместе с двумя товарищами направлялся в Бобруйск: все трое входят в одну команду по мини-футболу. На въезде в Бобруйск Савченко вышел и сфотографировался с флагом с надписью «Ямницкий флот». Изначально оба знакомых о намерениях Александра не знали.
Во время заседания Александр Савченко отказался давать пояснения, сославшись на ст. 27 Конституции Республики Беларусь.
«Ямницкий флот» — название, связанное с административным делом по задержанию 13 могилевчан 10 октября. Они собирались запустить на водоеме в районе микрорайона поселок Ямницкий кораблики, раскрашенные красной краской, и плот с бело-красно-белым флагом. Часть задержанных, в том числе Савченко, получили тогда административные аресты.
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Александра Савченко задержали 13 января.
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