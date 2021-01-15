За фото с флагом «Ямницкий флот» под Бобруйском могилевчанину дали 10 суток

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Могилева вынес решение об аресте Александра Савченко на 10 суток, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Могилевчанин сфотографировался с флагом «Ямницкий флот» на въезде в Бобруйск, и суд посчитал, что это пикетирование и что Савченко нарушил закон о массовых мероприятиях.



Фото: читатель TUT.BY

Александра Савченко задержали 13 января дома и поместили в ИВС до суда. На процессе выяснилось, что Савченко вместе с двумя товарищами направлялся в Бобруйск: все трое входят в одну команду по мини-футболу. На въезде в Бобруйск Савченко вышел и сфотографировался с флагом с надписью «Ямницкий флот». Изначально оба знакомых о намерениях Александра не знали.

Во время заседания Александр Савченко отказался давать пояснения, сославшись на ст. 27 Конституции Республики Беларусь.

Статья 27 Конституции РБ . Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

«Ямницкий флот» — название, связанное с административным делом по задержанию 13 могилевчан 10 октября. Они собирались запустить на водоеме в районе микрорайона поселок Ямницкий кораблики, раскрашенные красной краской, и плот с бело-красно-белым флагом. Часть задержанных, в том числе Савченко, получили тогда административные аресты.