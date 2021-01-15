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Минчанам разбили окна с БЧБ-снежинками. Милиция считает: кто-то так высказал свое несогласие
15.01.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные люди разбили окна в доме на Голубева, где были наклеены снежинки белых и красных цветов. В Московском РУВД Минска хозяевам квартиры отказали в возбуждении уголовного дела с такой формулировкой: «Данные лица в этом случае таким образом выразили свое несогласие с размещением на окне образа бело-красно-белого флага». Подробности
Минчанка Ирина решила украсить окна квартиры к Колядам и развесила бело-красно-белые снежинки. Они провисели два дня. 25 декабря ночью кто-то разбил окно гайками.
— Флаг мы не вывешивали, а то мало ли что. Подумали, что снежинки не запрещены, хотели таким образом высказать свою позицию, чтобы видели соседи и люди, которые проходят мимо. У нас на соседних окнах листы бумаги висят, но наши снежинки не понравились больше всего, — рассказывает Ирина.
Когда в комнату прилетели две гайки, хозяева спали. Они сразу вызвали милицию.
— В милиции первым делом уточнили, висела ли в окне незарегистрированная символика, — говорит Ирина.
Милиционеры отфотографировали всю квартиру. А позже прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где сказано, что «данные лица в этом случае таким образом выразили свое несогласие с размещением на окне образа бело-красно-белого флага». В документе поясняют, мол, в связи с политическими событиями есть в стране люди, которые негативно относятся к бело-красно-белой символике.
— Мы понимали, что дальше добиваться справедливости бессмысленно, мы рассчитывали, что искать этих людей не будут, но не ожидали, что проверка закончится так быстро, что дело даже не заведут, — говорит Ирина.
Милиция не установила, кто разбил окно. Но позже Ирина получила записи с камер видеонаблюдения на доме, и там видно, что гайки в окно бросала группа людей в масках.
Ущерб от действий неизвестных минчане оценили в 270 рублей.
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25 декабря неизвестные разбили окна в доме на Голубева, на которых были расклеены снежинки белых и красных цветов. В Московском РУВД Минска хозяевам квартиры...
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