Минчанам разбили окна с БЧБ-снежинками. Милиция считает: кто-то так высказал свое несогласие

Источник материала: Tut.by

Неизвестные люди разбили окна в доме на Голубева, где были наклеены снежинки белых и красных цветов. В Московском РУВД Минска хозяевам квартиры отказали в возбуждении уголовного дела с такой формулировкой: «Данные лица в этом случае таким образом выразили свое несогласие с размещением на окне образа бело-красно-белого флага». Подробности сообщает «Радыё Свабода».





Минчанка Ирина решила украсить окна квартиры к Колядам и развесила бело-красно-белые снежинки. Они провисели два дня. 25 декабря ночью кто-то разбил окно гайками.

— Флаг мы не вывешивали, а то мало ли что. Подумали, что снежинки не запрещены, хотели таким образом высказать свою позицию, чтобы видели соседи и люди, которые проходят мимо. У нас на соседних окнах листы бумаги висят, но наши снежинки не понравились больше всего, — рассказывает Ирина.

Когда в комнату прилетели две гайки, хозяева спали. Они сразу вызвали милицию.

— В милиции первым делом уточнили, висела ли в окне незарегистрированная символика, — говорит Ирина.





Милиционеры отфотографировали всю квартиру. А позже прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где сказано, что «данные лица в этом случае таким образом выразили свое несогласие с размещением на окне образа бело-красно-белого флага». В документе поясняют, мол, в связи с политическими событиями есть в стране люди, которые негативно относятся к бело-красно-белой символике.

— Мы понимали, что дальше добиваться справедливости бессмысленно, мы рассчитывали, что искать этих людей не будут, но не ожидали, что проверка закончится так быстро, что дело даже не заведут, — говорит Ирина.





Милиция не установила, кто разбил окно. Но позже Ирина получила записи с камер видеонаблюдения на доме, и там видно, что гайки в окно бросала группа людей в масках.

Ущерб от действий неизвестных минчане оценили в 270 рублей.