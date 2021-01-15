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Задержаны подозреваемые в финансировании протестов в Беларуси

15.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оба - индивидуальные предприниматели, жители Минска Андрей Александров и Ирина Злобина. В отношении них возбуждено уголовное дело. Статья - "Обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". А также - финансирование подобной деятельности. Подробности в следующем материале.

Задержаны подозреваемые в финансировании протестной деятельности

Сегодня заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич подробно рассказал об этом деле. Известно, что деньги для участвующих в маршах протеста выделялись через фонд BYHELP. В тайниках, найденных по координатам геолокации, милиционеры нашли более 100 тысяч долларов США и евро. Кстати, правоохранители даже предоставили схему, с кем сотрудничал Александров, на какую карточку перечисляли деньги, с какого банкомата снимали и в каком количестве.

Задержаны подозреваемые в финансировании протестов в Беларуси

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Беларуси: "С августа прошлого года эти люди занимались финансированием лиц, принимавших участие в протестах и уличных беспорядках (в том числе - оплате штрафов, а также возмещении содержания в изоляторах). Вскоре к этой деятельности присоединилась и сожительница".

Сейчас и Александров и Злобина находятся в изоляторе.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Беларуси: "Все используемые для этих целей средства они получали из-за рубежа. Часть денег задержанные тратили на личные нужды - аренда дорогостоящего жилья, продукты питания и т. д. В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило от фонда солидарности BYHELP, основатели - Стрижак и Леончик, которые оказывали помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам".

По данным правоохранителей, всего с августа по ноябрь прошлого года фигурантами были оплачены свыше 250 штрафов на различные фамилии. Деньги были предоставлены фондом BYHELP. Средства передавались через закладки в Минском районе.
 
Задержаны подозреваемые в финансировании протестов в Беларуси

В результате обысков в квартире и офисе подозреваемых, а также офисе "БелаПАН", одним из руководителей которого Александров долго являлся и до настоящего времени арендовал помещение, обнаружены и изъяты почти 170 квитанций об оплате штрафов, банковские карты, а также свыше 25 тысяч долларов и евро, а также более 20 тысяч рублей. Уже известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Андрея Александрова и Ирины Злобиной. Статья - "Обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". А также финансирование подобной деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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Оба - индивидуальные предприниматели, жители Минска Андрей Александров и Ирина Злобина. В отношении них возбуждено уголовное дело. Статья - "Обучение и иная...
 
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