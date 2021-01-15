Источник материала: БT

Задержаны подозреваемые в финансировании протестной деятельности

Сегодня заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич подробно рассказал об этом деле. Известно, что деньги для участвующих в маршах протеста выделялись через фонд BYHELP. В тайниках, найденных по координатам геолокации, милиционеры нашли более 100 тысяч долларов США и евро. Кстати, правоохранители даже предоставили схему, с кем сотрудничал Александров, на какую карточку перечисляли деньги, с какого банкомата снимали и в каком количестве.











Сейчас и Александров и Злобина находятся в изоляторе.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Беларуси: "Все используемые для этих целей средства они получали из-за рубежа. Часть денег задержанные тратили на личные нужды - аренда дорогостоящего жилья, продукты питания и т. д. В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило от фонда солидарности BYHELP, основатели - Стрижак и Леончик, которые оказывали помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам".

По данным правоохранителей, всего с августа по ноябрь прошлого года фигурантами были оплачены свыше 250 штрафов на различные фамилии. Деньги были предоставлены фондом BYHELP. Средства передавались через закладки в Минском районе.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержаны подозреваемые в финансировании протестов в Беларуси Оба - индивидуальные предприниматели, жители Минска Андрей Александров и Ирина Злобина. В отношении них возбуждено уголовное дело. Статья - "Обучение и иная...