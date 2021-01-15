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Ведущие медиаэксперты изучают факты и делают выводы в "Клубе редакторов"
15.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДискуссии вокруг темы белорусских протестов конца лета - начала осени зазвучали с новыми акцентами после событий в Вашингтоне. Ведущие медиаэксперты изучают факты и делают выводы. Как определить, где мирный протестующий, а где погромщик и вандал, если картина событий полностью совпадает? Парад двойных стандартов в современной политике видится комичным уже для всех. Если в Вашингтоне идут на Капитолий - это одно. А если идут в Минске - это разве другое? А также как выглядит корпорация цифровых монстров? Почему еще действующего президента США "казнили" в социальных сетях? Все ответы в
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Дискуссии вокруг темы белорусских протестов конца лета - начала осени зазвучали с новыми акцентами после событий в Вашингтоне. Ведущие медиаэксперты изучают...
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