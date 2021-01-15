ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ведущие медиаэксперты изучают факты и делают выводы в "Клубе редакторов"

15.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дискуссии вокруг темы белорусских протестов конца лета - начала осени зазвучали с новыми акцентами после событий в Вашингтоне.  Ведущие медиаэксперты изучают факты и делают выводы. Как определить, где мирный протестующий, а где погромщик и вандал, если картина событий полностью совпадает? Парад двойных стандартов в современной политике видится комичным уже для всех. Если в Вашингтоне идут на Капитолий - это одно. А если идут в Минске - это разве другое? А также как выглядит корпорация цифровых монстров? Почему еще действующего президента США "казнили" в социальных сетях? Все ответы в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дискуссии вокруг темы белорусских протестов конца лета - начала осени зазвучали с новыми акцентами после событий в Вашингтоне.  Ведущие медиаэксперты изучают...
 
Новости дня
Новости общества
 
Семья Баритоль. Дом, где живет любовь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by