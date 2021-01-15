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Семья Баритоль. Дом, где живет любовь
15.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О тех, кто заботится и любит. Семья Баритоль из Солигорского района уже более 10 лет дарит тепло тем, кто остался без родительской опеки. На этой неделе Татьяне и Андрею
Награда за добрые и бескорыстный труд. Всего же в этом детском доме семейного типа наполнили семейным теплом судьбы 20 детей.Репортаж Елены Витко (видео).
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О тех, кто заботится и любит. Семья Баритоль из Солигорского района уже более 10 лет дарит тепло тем, кто остался без родительской опеки. На этой неделе Татьяне и...
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