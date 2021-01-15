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Современная дорожная трасса. Обновленные детский сад и спортивная школа. О важных объектах для жителей регионов - в рубрике "Нужное людям"
16.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКомфортные условия для жизни, социальные стандарты в образовании, медицине, торговле. Все это должно быть доступно жителям не только больших городов, но и отдаленных населенных пунктов. Улучшить инфраструктуру райцентров призваны многочисленные преобразования - реконструкция дорожных артерий, открытие новых дошкольных учреждений, спортивных объектов. О больших стройках и реконструкциях - в рубрике "Нужное людям".
С высоты птичьего полета - словно распутившийся цветок. Дорожная артерия Могилев - Чаусы. Четыре полосы для проезда, подземные переходы. Развязки. Рассказывает Андрей Ястребов.
Реконструкция трассы стала самым масштабным проектом года. Почти 10 км пути на юго-восток региона. Перспектива для автопотока и развития районов.
А их 8 на протяжении трассы. К тому же, выход на границу с Россией. А это уже международный статус. 2,5 года на строительные работы, государственные инвестиции - почти 63 млн рублей. В итоге - популярная бетонка и только попутное движение - никаких конфликтов направлений. Но это только старт.
Борис Иванов, главный инженер РУП "Могилевавтодор": "Есть перспектива. Интенсивность движения по этой трассе Р-122 Могилев - Чериков - Костюковичи уже сейчас требует расширения до четырех полос вплоть до Чаус. Первой категории. Что обеспечит безопасное, комфортное передвижение".
Почти год на реконструкцию и свыше миллиона рублей инвестиций. Детский сад "Березка" в Быхове встретил своих воспитанников обновленным. Семь групп - а это свыше сотни ребятишек - постигают азы дошкольного образования теперь в комфортных условиях. Музыкальный и игровой залы, уютные спальни. И яркая площадка для прогулок на свежем воздухе. Родители в восторге.
Ирина Рубанюк, главный специалист отдела по образованию Быховского райисполкома: "Заменили оконные проемы полностью. Здесь светло, очень уютно. Очень тепло - не менее 24 градусов в каждой группе. Детки могут ходить в носочках, гольфиках, и персоналу тоже очень уютно".
Династия Поповых в спортивном мире известная. Причем далеко за пределами родного Лепеля. Ее ученики не раз становились призерами чемпионатов Европы и мира. Когда выступили с инициативой ремонта зала борьбы, нашли поддержку в лице райисполкома и профсоюзов. Для сотни ребятишек – богатырей филиала Витебской областной СДЮШОР - создали комфортные условия.
Виктор Азаренок, зампредседателя Лепельского райисполкома: "Борьба - это не тот вид спорта, который пользуется каким-то минимализмом. Это хорошее покрытие, хорошее освещение, это вентиляция. И мы понимаем, что без проведения каких-то ремонтов, без укрепления материально-технической базы результата достичь будет очень трудно".
Госинвестиции - свыше ста тысяч рублей. Обновили и кровлю, и фасад, окна, освещение. Тренировки - на новых татами и матах. Современные тренажеры.
Галина Попова, тренер отделения Витебской областной СДЮШОР профсоюзов по борьбе "Богатырь": "Отремонтировали все помещения, поэтому настроение у нас замечательное".
Кстати, это не единственный подарок жителям Лепеля. Теперь здесь и площадка для воркаута, и поле для мини-футбола с искусственным покрытием. А вот мечтают жители города о бассейне. Его строительство уже в планах.
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Современная дорожная трасса. Обновленные детский сад и спортивная школа. О важных объектах для жителей регионов - в рубрике "Нужное людям"
Комфортные условия для жизни, социальные стандарты в образовании, медицине, торговле. Все это должно быть доступно жителям не только больших городов, но и...
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