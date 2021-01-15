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Владыка предан земле в Жировичском монастыре

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь простилась с Митрополитом Филаретом Он предан земле в Жировичской обители. Это была воля Экзарха. Сегодня в один из древнейших монастырей страны съехалось духовенство из всех епархий Белорусской...

Он предан земле в Жировичской обители. Это была воля Экзарха. Сегодня в один из древнейших монастырей страны съехалось духовенство из всех епархий Белорусской православной церкви. Проститься с архипастырем пришли верующие разных возрастов.В последний раз они несли Владыке его любимые белые розы. О церемонии прощанияГлавный собор монастыря в Жировичах - Успенский. Еще накануне сюда доставили тело Почетного Экзарха Беларуси. Ночь в память о Владыке насельники обители читали Евангелие. А утром архиереи страны провели литургию. Служили в белых одеждах. Это цвет чистоты.Сегодня особенного много белого. Архипастырь накрыт белым полотном, белая митра Филарета и очень много белых роз. Белый - это цвет ангелов. У Беларуси появился еще один ангел-хранитель. Глядя на портрет заступника, верующие тихо читают молитву, прощаются со своим духовным наставником.В Беларусь Филарет был направлен в 1978 году. С тех пор он возрождал на наших землях духовную жизнь. По планам советского руководства Беларусь должна была стать первой атеистической республикой в Союзе. Филарет возвращал храмы, восстанавливал монастыри, изучал сакральную историю, возрождал приходы. К началу 80-х без веры жили уже три поколения белорусов. На всю страну действовали только 370 храмов. Сегодня их более 1600.Сорок лет назад Филарет спасал Жировичский монастырь от закрытия. Он был единственным действующим в Беларуси. И его ликвидация означала бы разлом тысячелетней истории. Авторитет Экзарха на международной церковной арене помог сохранить древнюю обитель. А спустя какое-то время здесь впервые после десятилетий советских гонений зазвонили колокола.Жировичи для Филарета были местом его духовной силы. Здесь он открыл первую в Советском Союзе восстановленную семинарию. Сам был преподавателем духовной школы. Для сотен священников он не просто пастырь, он учитель, который помогал делать первые шаги в служении.Крестовоздвиженский храм - это самая высокая точка монастыря. Он символизирует место крестных страданий Спасителя - Голгофу. А за ним расположено малое братское кладбище - своеобразная надгробная летопись монастыря.Среди сотен людей, приехавших в Жировичи, чтобы проститься с Патриаршим Экзархом, в толпе едва заметны несколько скромных священников. Это ближайшие родственники владыки: сын и внук его сестры. Они также выбрали путь служения Богу.Сегодня в хронику духовной жизни Беларуси вписана горькая страница. Духовенство страны исполнило последнюю волю архипастыря. В 2012 году Филарет в своем завещании написал, что хочет покоиться за Крестовоздвиженским храмом монастыря в Жировичах. На самой высокой точке обители свой покой обрел ангел-хранитель Белорусской православной церкви.