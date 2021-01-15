|
Беларусь простилась с Митрополитом Филаретом
16.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн предан земле в Жировичской обители. Это была воля Экзарха. Сегодня в один из древнейших монастырей страны съехалось духовенство из всех епархий Белорусской православной церкви. Проститься с архипастырем пришли верующие разных возрастов.
В последний раз они несли Владыке его любимые белые розы. О церемонии прощания Елена Бормотова.
Главный собор монастыря в Жировичах - Успенский. Еще накануне сюда доставили тело Почетного Экзарха Беларуси. Ночь в память о Владыке насельники обители читали Евангелие. А утром архиереи страны провели литургию. Служили в белых одеждах. Это цвет чистоты.
Сегодня особенного много белого. Архипастырь накрыт белым полотном, белая митра Филарета и очень много белых роз. Белый - это цвет ангелов. У Беларуси появился еще один ангел-хранитель. Глядя на портрет заступника, верующие тихо читают молитву, прощаются со своим духовным наставником.
В Беларусь Филарет был направлен в 1978 году. С тех пор он возрождал на наших землях духовную жизнь. По планам советского руководства Беларусь должна была стать первой атеистической республикой в Союзе. Филарет возвращал храмы, восстанавливал монастыри, изучал сакральную историю, возрождал приходы. К началу 80-х без веры жили уже три поколения белорусов. На всю страну действовали только 370 храмов. Сегодня их более 1600.
Сорок лет назад Филарет спасал Жировичский монастырь от закрытия. Он был единственным действующим в Беларуси. И его ликвидация означала бы разлом тысячелетней истории. Авторитет Экзарха на международной церковной арене помог сохранить древнюю обитель. А спустя какое-то время здесь впервые после десятилетий советских гонений зазвонили колокола.
Жировичи для Филарета были местом его духовной силы. Здесь он открыл первую в Советском Союзе восстановленную семинарию. Сам был преподавателем духовной школы. Для сотен священников он не просто пастырь, он учитель, который помогал делать первые шаги в служении.
Владыка предан земле в Жировичском монастыре
Крестовоздвиженский храм - это самая высокая точка монастыря. Он символизирует место крестных страданий Спасителя - Голгофу. А за ним расположено малое братское кладбище - своеобразная надгробная летопись монастыря.
Среди сотен людей, приехавших в Жировичи, чтобы проститься с Патриаршим Экзархом, в толпе едва заметны несколько скромных священников. Это ближайшие родственники владыки: сын и внук его сестры. Они также выбрали путь служения Богу.
Сегодня в хронику духовной жизни Беларуси вписана горькая страница. Духовенство страны исполнило последнюю волю архипастыря. В 2012 году Филарет в своем завещании написал, что хочет покоиться за Крестовоздвиженским храмом монастыря в Жировичах. На самой высокой точке обители свой покой обрел ангел-хранитель Белорусской православной церкви.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он предан земле в Жировичской обители. Это была воля Экзарха. Сегодня в один из древнейших монастырей страны съехалось духовенство из всех епархий Белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)