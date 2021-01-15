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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ю. Терех: Вести диалог в правовом поле и договариваться друг с другом Вести диалог в правовом поле и договариваться друг с другом, так как брожения протестующих по улицам ни к чему хорошему не приводят. Иначе можно потерять страну....

Вести диалог в правовом поле и договариваться друг с другом, так как брожения протестующих по улицам ни к чему хорошему не приводят. Иначе можно потерять страну. Такое мнение в эфире программы "Скажинемолчи", которая сегодня вышла в эфире нашего телеканала, высказал публицист Юрий Терех.Вместе с ведущими гость обсуждал темы удаления аккаунтов в инстаграм, "травлю" артистов и депутатов в социальных сетях, фейки в телеграм-каналах. При этом, как было отмечено, многие люди до конца не понимают ответственности за свои ложные заявления и оскорбления в соцсетях. Говорили и об информационных войнах, радикализации и о тех, кто курирует протесты в Беларуси. По мнению Юрия Тереха, такого понятия, как мирный протест, не существует де-юре. Есть только закон! И его обязан соблюдать каждый.