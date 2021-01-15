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Ю. Терех: Вести диалог в правовом поле и договариваться друг с другом
16.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВести диалог в правовом поле и договариваться друг с другом, так как брожения протестующих по улицам ни к чему хорошему не приводят. Иначе можно потерять страну. Такое мнение в эфире программы "Скажинемолчи", которая сегодня вышла в эфире нашего телеканала, высказал публицист Юрий Терех.
Вместе с ведущими гость обсуждал темы удаления аккаунтов в инстаграм, "травлю" артистов и депутатов в социальных сетях, фейки в телеграм-каналах. При этом, как было отмечено, многие люди до конца не понимают ответственности за свои ложные заявления и оскорбления в соцсетях. Говорили и об информационных войнах, радикализации и о тех, кто курирует протесты в Беларуси. По мнению Юрия Тереха, такого понятия, как мирный протест, не существует де-юре. Есть только закон! И его обязан соблюдать каждый.
Юрий Терех, публицист: "В любой стране, когда начинаются массовые беспорядки, их разгоняют всегда и везде. Это нормально. А вот что люди думали, когда они пошли подраться с ОМОНом? Выйдем, станем, кинем пару булыжников и все убегут. И мы что будем там делать: ходить по свободным улицам? Понятно же было, что будут разгонять. По-другому просто не могло быть никак.
Многие попали, даже не понимая, что что-то может случиться. У них в головах было: ну мы же просто идем мирно выразить. Даже не приходило в голову, что если они идут выразить мирно, это все равно незаконно. Нет такого понятия как мирный протест или мирная демонстрация. Может быть законный или незаконный.
Мне хотелось бы сказать, что если у вас другая политическая позиция, другой взгляд на происходящие события, вы считаете, что нужно сделать как-то по-другому, то это нужно обсуждать. Не нужно идти на улицы, не нужно пытаться с кем-то воевать, сражаться, это закончится плохо, нужно как-то вести диалог. Нужно как-то друг с другом договариваться, иначем можем потерять страну".
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Вести диалог в правовом поле и договариваться друг с другом, так как брожения протестующих по улицам ни к чему хорошему не приводят. Иначе можно потерять страну....
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