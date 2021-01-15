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Расплата за нападение на журналистов

16.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Два года лишения свободы за нападение на оператора Белтелерадиокомпании. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор Вячеславу Ломоносову, который напал на нашего коллегу. Инцидент случился 25 октября во время несанкционированного митинга. По итогам расследования фигуранту было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: "Хулиганство", а также "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Судья полностью удовлетворила просьбу прокурора, который посчитал вину Ломоносова доказанной и просил приговорить его к двум годам колонии общего режима.
 
Теги: Минск
 
 
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Два года лишения свободы за нападение на оператора Белтелерадиокомпании. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор Вячеславу Ломоносову, который напал на...
 
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