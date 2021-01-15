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Журналисты телеканала ОНТ продолжают выводить "светлых и невероятных" на чистую воду
16.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда речь идёт о деньгах – тут уже не до политики и не до "светлых" идей революции. ложь "беглых" продолжают разоблачать наши коллеги с телеканала ОНТ.
Сегодня в центре внимания - человек, который умеет подмочить репутацию своих конкурентов - Илья Бегун. Один из самых одиозных персонажей - человек, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на фонды солидарности, а далее переметнулся и участвовал в уничтожении репутации своих же братьев по оружию. Так Бегун слил мошеннические схемы уже своего бывшего руководителя, организатора фонда BYSOL Андрея Стрижака. Последний перманентно собирает деньги с сердобольных белорусов уже много лет: то на борьбу с режимом, то якобы в помощь медикам - повод найти несложно.
Несмотря на все "благородство" Бегуна становится понятно, что главным мотивом здесь является не защита денег доверчивых белорусов, а как раз попытка перетащить все финансовые потоки в свои руки.
Журналисты телеканала ОНТ продолжают выводить "светлых и невероятных" на чистую воду. Завтра они расскажут о креативном лидере штаба бабариканцев в Литве.
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Когда речь идёт о деньгах – тут уже не до политики и не до "светлых" идей революции. ложь "беглых" продолжают разоблачать наши коллеги с телеканала ОНТ. Сегодня...
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