Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисты телеканала ОНТ продолжают выводить "светлых и невероятных" на чистую воду Когда речь идёт о деньгах – тут уже не до политики и не до "светлых" идей революции. ложь "беглых" продолжают разоблачать наши коллеги с телеканала ОНТ. Сегодня...

Когда речь идёт о деньгах – тут уже не до политики и не до "светлых" идей революции. ложь "беглых" продолжают разоблачать наши коллеги с телеканала ОНТ.Сегодня в центре внимания - человек, который умеет подмочить репутацию своих конкурентов - Илья Бегун. Один из самых одиозных персонажей - человек, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на фонды солидарности, а далее переметнулся и участвовал в уничтожении репутации своих же братьев по оружию. Так Бегун слил мошеннические схемы уже своего бывшего руководителя, организатора фонда BYSOL Андрея Стрижака. Последний перманентно собирает деньги с сердобольных белорусов уже много лет: то на борьбу с режимом, то якобы в помощь медикам - повод найти несложно.Несмотря на все "благородство" Бегуна становится понятно, что главным мотивом здесь является не защита денег доверчивых белорусов, а как раз попытка перетащить все финансовые потоки в свои руки.Журналисты телеканала ОНТ продолжают выводить "светлых и невероятных" на чистую воду. Завтра они расскажут о креативном лидере штаба бабариканцев в Литве.