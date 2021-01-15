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Покушение на убийство сотрудника милиции и применение насилия. Дело передано в суд

16.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Согласно материалам, 30 августа прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, на улице пренебрежительно высказался в адрес милиционеров, которые проезжали мимо на служебном автомобиле.  Желая пресечь противоправные действия, правоохранители подъехали к мужчине. После того как один из сотрудников открыл дверь машины, местный житель нанес ему удар ножом в область головы и шеи. Удерживая нападавшего за руки, сотрудник ОВД вышел из салона авто и получил еще не менее пяти ударов ножом.

Покушение на убийство сотрудника милиции и применение насилия. Дело передано в суд

Милиционерам удалось выбить его из рук нетрезвого человека и надеть на него наручники. С момента задержания житель Молодечно под стражей, где и будет находиться до суда. Прокурор оставил эту меру пресечения без изменения, учитывая тяжесть преступления.



 
 
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Согласно материалам, 30 августа прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, на улице пренебрежительно высказался в адрес милиционеров, которые проезжали мимо на...
 
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