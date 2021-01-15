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NIVEA отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он прийдет в Минске

16.01.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Косметическая компания Nivea, один из основных спонсоров Чемпионата мира по хоккею 2021 года, отказала в финансировании мероприятия, если  чемпионат будет проходить в Минске. Об этом бренд рассказал в своем Instagram.

«Nivea Men выступает за уважение и единство и против любых форм дискриминации и насилия», - говорится в ответе на многочисленные комментарии в социальной сети.

Компания оценила ситуацию и приняла решение не спонсировать чемпионат в случае его проведения в Беларуси. Данное решение уже известно Международной федерации хоккея.

 

История вопроса

ЧМ по хоккею должен пройти 21 мая – 6 июня 2021 года в Беларуси и Латвии. После августовских событий и углубления политического кризиса в Беларуси Латвия заявила о готовности провести чемпионат у себя, так как проведение его в Беларуси, власти которой вновь стали самыми яркими политическими изгоями на континенте, не может быть реализовано. 

Спортивные чиновники не уверены, что болельщики, которые приедут в Минск на мероприятие, будут в безопасности. Вероятность того, что чемпионат из Беларуси перенесут - очень высока.

11 января состоялась встреча Александра Лукашенко и президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Лукашенко заверял, что нет никакой опасности в проведении чемпионата в Беларуси, однако окончательный ответ не получил.

После этой встречи оргкомитет по проведению ЧМ по хоккею 2021 года опубликовал на сайте Совмина заявление. 

В документе сказано, что белорусская сторона будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19. Обещают и стабильный интернет, и безопасность, и расследование. А еще признают, что задержания журналистов действительно имели место.

Таким образом, белорусские власти всеми силами отстаивают свою точку зрения: нет и не было в Беларуси репрессий, издевательств, нарушений прав человека, других преступлений. Все ради того, чтобы в Минске прошел Чемпионат мира по хоккею.

Эксперты сходятся во взглядах: ЧМ по хоккею в Беларуси, если состоится, то обречен на провал.

Компания Skoda, также один из основных спонсоров спортивного мероприятия, заявляет, что пристально следит за ситуацией в Беларуси и ожидает от Международной федерации хоккей принятия мудрого решения.

 
Теги: Минск
 
 
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Косметическая компания Nivea, один из основных спонсоров Чемпионата мира по хоккею 2021 года, отказала в финансировании мероприятия, если  чемпионат будет проходить в...
 
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