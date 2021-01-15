​​​Amnesty International требует расследования «прослушки замминистра МВД Беларуси»

Amnesty International комментирует публикацию аудиозаписи, на которой один из самых высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел Беларуси якобы дает своим подчиненным преступные приказы применять незаконную силу против мирных демонстрантов и игнорировать международное право.

«Из череды инкриминирующих утечек, показывающих, что белорусские власти приняли решение подавить мирный протест с помощью преднамеренных нарушений прав человека, эта запись — если она подлинная — является самой ужасающей. Все, что на ней говорится, должно быть немедленно, беспристрастно и эффективно расследовано», — заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Если высокопоставленный милиционер приказывает своим подчиненным стрелять резиновыми пулями по гениталиям, в животы и в голову, если он предлагает создать лагеря для интернированных для наиболее активных протестующих, подразумевая, что их смерть просто избавит страну от никому не нужных людей, то, согласно международному праву, он отдает приказ совершать преступления», — указал он.

«Голос на записи также отсылается к прямым указаниям «главы государства». Возникает вопрос, как в таком случае могут быть эффективно расследованы в Беларуси факты, содержащиеся на этой записи. Однако государство в любом случае несет ответственность за расследование нарушений права в области прав человека и должно подвергуть нарушителей судебному преследованию в рамках справедливого судебного разбирательства. Мы меньшего не требуем», — заявил Кривошеев.

BYPOL, группа, сформированная белорусскими милиционерами, которые покинули органы правопорядка, протестуя против использования милиции для подавления мирных протестов, опубликовала запись якобы выступления нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова. Запись была сделана в октябре 2020 года, в то время он возглавлял Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Запись содержит многочисленные заявления, которые, если они правдивы, прямо инкриминируют правоохранительные органы в нарушениях прав человека, в том числе в смерти мирного демонстранта Александра Тарайковского 10 августа 2020 года. Он скончался от смертельного ранения, полученного в результате выстрела резиновой пулей прямо в грудь, который был совершен сотрудниками органов правопорядка.