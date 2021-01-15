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Политолог: Оппозиция диалогу предпочитает радикализм и акции противостояния





Политолог: Цель давления на делегатов ВНС – сорвать демократический процесс

Политолог: Оппозиция не хочет участвовать в демократическом процессе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так П. Петровский об отношении белорусской оппозиции к Всебелорусскому народному собранию Нужен ли диалог и решение внутренних проблем так называемой белорусской оппозиции? Или же, напротив, всепоглощающий хаос на улицах нашей страны выгодно...

Нужен ли диалог и решение внутренних проблем так называемой белорусской оппозиции? Или же, напротив, всепоглощающий хаос на улицах нашей страны выгодно монетизируется? Сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания подвергаются беспрецедентному давлению вплоть до санкционного - якобы Евросоюз внесет наших делегатов, учавствующих в обсуждении изменений в нашей стране, в санкционный список. Сесть за стол народного вече приглашали и оппонентов власти, но, вероятно, слезть с грантовой иглы оппозиционеры не смогли или не захотели - у них другая задача. Мнение политолога, делегата Всебелоруского народного собрания Петра Петровского.На протяжении 25 лет все, что делает оппозиция, это пытается дискредитировать власть, да и в целом государство. В то же время говорят о неком диалоге, нужен ли им диалог?Сейчас - в преддверии Всебелорусского народного собрания - оппозиция ведет разговоры о введении санкций в отношении делегатов. Запугивают людей и угрожают внесением их в некий черный список. Как на это реагировать делегатам?В то же время оппозиция предлагает свои альтернативные собрания. Как вы думаете, несут ли они под собой какой-либо конструктив в отношении нашей страны?