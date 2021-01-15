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П. Петровский об отношении белорусской оппозиции к Всебелорусскому народному собранию
16.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНужен ли диалог и решение внутренних проблем так называемой белорусской оппозиции? Или же, напротив, всепоглощающий хаос на улицах нашей страны выгодно монетизируется? Сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания подвергаются беспрецедентному давлению вплоть до санкционного - якобы Евросоюз внесет наших делегатов, учавствующих в обсуждении изменений в нашей стране, в санкционный список. Сесть за стол народного вече приглашали и оппонентов власти, но, вероятно, слезть с грантовой иглы оппозиционеры не смогли или не захотели - у них другая задача. Мнение политолога, делегата Всебелоруского народного собрания Петра Петровского.
На протяжении 25 лет все, что делает оппозиция, это пытается дискредитировать власть, да и в целом государство. В то же время говорят о неком диалоге, нужен ли им диалог?
Политолог: Оппозиция диалогу предпочитает радикализм и акции противостояния
Петр Петровский, политолог: "На самом-то деле, с 1996 года оппозиция повторяет одну и ту же ошибку. Она пытается полностью противопоставить себя власти, обществу, государству. И в связи с этим она оказывается в гетто. Вот сейчас у нее реальная была возможность вместе выдвинуть своих участников на Всебелорусское народное собрание, причем всем политическим партиям это право обеспечено, и продемонстрировать эту вовлеченность, включенность в нормальные демократические процессы. Однако, как в 1996 году, так и сейчас, вот эта сила, которая называет себя оппозицией, я бы их так не называл, они сделали ставку на вот этот радикализм, на улицу, на массовые акции, на противостояние. Если мы посмотрим на то, как это называют в Соединенных Штатах Америки сейчас, это называется внутренний политический терроризм. Как руководитель Палаты представителей США назвала протестующих и прочих. Почему это так? Потому что позиция белорусская с девяностых годов благодаря одному в кавычках немецкому политику Хансу Георгу Вику Потела - на такую наркотическую игру под названием гранты. И когда ты сидишь на этой наркотической игре, тебе главное - не особо результат, тебе главное - процесс. Брать эти деньги, гранты, то есть - им не нужна борьба за власть, им не нужно представительство в органах, у них другая задача – им надо этот процесс перманентного Майдана, на которого готовы выделять деньги соответствующие политические фонды, и из-за этого оппозиция сегодня не востребована в большинстве общества".
Сейчас - в преддверии Всебелорусского народного собрания - оппозиция ведет разговоры о введении санкций в отношении делегатов. Запугивают людей и угрожают внесением их в некий черный список. Как на это реагировать делегатам?
Политолог: Цель давления на делегатов ВНС – сорвать демократический процессПетр Петровский, политолог: "Знаете, делегации белорусского народного собрания на это просто никак не реагируют. Оппозиция демонстрирует, насколько она демократичная и насколько она готова выполнять конституцию, а именно - ту часть о праве свободы перемещения граждан Республики Беларусь. Они решили, что по политическим принципам, по политическим взглядам части граждан они хотят это право запретить. С другой стороны - такой нонсенс получается, одни пишут мне, что меня не пустят в Евросоюз, а другие говорят: давай, мы в Гаагу тебя отправим. Тоже смешно. С одной стороны, вы хотите мне запретить въезд в западную страну, с другой стороны - туда меня и зовете. То есть, все вот эти попытки давления на делегатов Всебелорусского народного собрания направлены только на одну цель - сорвать демократический процесс и обострить политическую ситуацию, не дать нормально функционировать имеющимся демократическим институтам, не дать провести конституционные реформы. Их задача - это силовой захват власти, и на это не работает. Запугать сторонников власти и обострить ситуацию противников".
В то же время оппозиция предлагает свои альтернативные собрания. Как вы думаете, несут ли они под собой какой-либо конструктив в отношении нашей страны?
Политолог: Оппозиция не хочет участвовать в демократическом процессеПетр Петровский, политолог: "Знаете, я пока ни одного альтернативного собрания не видел. А то, что было до выборов, но могу сказать, это стиль: власть плохая, ее надо менять, ее надо сбрасывать любыми средствами и методами, это не диалог. Это язык ультиматумов, язык призывов к насилию. Подстрекательство к насилию. Здесь, как и до моего выдвижения в делегаты на Всебелорусское народное собрание, наверное, более 50 различных диалоговых площадок посетил, призывал туда реальных лидеров оппозиции, но какие-то простые члены оппозиционных партий приходили на эти площадки, но им делали выговор эти лидеры оппозиции, которые выступали за радикальные действия деструктивного характера. Вот в чем проблема. Они не хотят участвовать в демократическом процессе".
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Нужен ли диалог и решение внутренних проблем так называемой белорусской оппозиции? Или же, напротив, всепоглощающий хаос на улицах нашей страны выгодно...
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