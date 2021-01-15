Испытания морозом: Беларусь атаковала ледяная стихия, и температурная карта страны продолжит уходить в минус

Источник материала: БT

Испытание экстремальным холодом

Испытание на морозостойкость сейчас проходят жители Беларуси. На столбиках термометров сегодня до минус 15, а ночью минус 21. И это лишь начало. На выходных обещают до минус 25. К резкому похолоданию не все оказались готовы. В Минске уже фиксируют случаи отморожения.







Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением для взрослых БСМП: "Желательно иметь на каждом сегменте тела три слоя одежды, желательно иметь минимум открытой кожи. Надел перчатки - запястья голые. В области запястья можно получить холодцовую травму отморожения, поэтому закрывайте максимальное количество тела одеждой".



Медики советуют в морозную погоду на улицу выходить в свободной многослойной одежде. Воздух сохраняет тепло именно между слоями ткани. Обувь всегда должна быть сухой. А тем, кто предпочитает передвигаться на авто, свои транспортные средства к выезду следует готовить заранее. Начать следует с правильной "незамерзайки".





ГАИ не даст замерзнуть водителям







Замерзнуть, кстати, могут не только форсунки стеклоомывателя, но и аккумулятор. Если завести двигатель самостоятельно не удается, можно обратиться по номеру 102. Сотрудники ГАИ выедут по нужному адресу и окажут помощь.



Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропагаде ОГАИ Московского РУВД г. Минска: "На зимней дороге нужно избегать резких маневров, перестроений и обгонов. При этом в обязательном порядке перед началом поездки прогревать авто и содержать в чистоте стекла и световые приборы".



Обычное утро для водителей Минска и других городов уже вторую неделю начинается с занимательного квеста: найти свое авто на парковке и вызволить его из снежного сугроба. И если у автолюбителя такая процедура занимает около десяти минут, то на то, чтобы очистить от снежных заносов целый город со всеми его улицами, дорожные службы тратят целые сутки.

Замерзнуть, кстати, могут не только форсунки стеклоомывателя, но и аккумулятор. Если завести двигатель самостоятельно не удается, можно обратиться по номеру 102. Сотрудники ГАИ выедут по нужному адресу и окажут помощь.Обычное утро для водителей Минска и других городов уже вторую неделю начинается с занимательного квеста: найти свое авто на парковке и вызволить его из снежного сугроба. И если у автолюбителя такая процедура занимает около десяти минут, то на то, чтобы очистить от снежных заносов целый город со всеми его улицами, дорожные службы тратят целые сутки.



Горячая пора для дорожных служб







Снегоуборочные машины практически не глушат двигатели. Сотни тракторов и самосвалов дают отпор белой стихии. Крупная техника работает вдоль широких проспектов. Во дворах дорожники расчищают сугробы на многофункциональных малогабаритных комплексах. Они одновременно убирают снег и посыпают пешеходные дорожки песком. Используют и комбинированную технику - с дополнительными щетками и ковшами.



Павел Важник, главный инженер ГПО "Горремавтодор" Мингорисполкома: "Работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме в две смены, в том числе и в праздничные, выходные дни. Среднесуточное количество машин, которые задействованы в уборке, составляет 760 единиц. Также на уборке и обработке пешеходных связей, остановок общественного транспорта задействовано 780 уборщиков территорий".



После сбора со всех уголков города морозную массу отправляют на переработку: смешивают с канализационной водой и отправляют на очистку. Снегоплавильная станция за сутки способна растопить около 5 тысяч метров кубических снега. А это более 300 грузовиков.



Антон Погребецкий, начальник участка насосных станций УП "Минсководоканал": "Снег попадает на дробилку, измельчается и далее попадает в сточную камеру. Там он смешивается с проточной водой положительной температуры. В результате вода его растапливает".





Помощь пожилым







Особое внимание и пожилым людям. Сугробы и сильные морозы не должны обернуться для них проблемой. Расчищать дворы и подъезды помогает молодежь.





Морозы в зоопарках Такие морозные дни продлятся до середины следующей недели. Пережить их максимально комфортно помогают и обитателям зоопарков, их переселили в отапливаемые вольеры. В первую очередь это касается экзотических животных, не приспособленных к нашему климату. У африканские львов, страусов, бенгальских тигров и леопардов в этот период к тому же и свой зимний рацион - более калорийный, питательный. Наши же звери - лисы, зубры и олени - холодов не боятся, только на ночлег перебираются в теплые укрытия.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Испытания морозом: Беларусь атаковала ледяная стихия, и температурная карта страны продолжит уходить в минус На эти выходные синоптики обещают похолодание до минус 25-ти. Врачи уже фиксируют случаи обморожений и советуют теплее одеваться. ГАИ рекомендует подготавливать...

На эти выходные синоптики обещают похолодание до минус 25-ти. Врачи уже фиксируют случаи обморожений и советуют теплее одеваться. ГАИ рекомендует подготавливать автомобиль к поездке заранее. Погода добавила хлопот и дорожным службам - спец-техника работает в усиленном режиме. Только в столице ежедневно на борьбу со снегом и наледью выходят семьсот единиц техники. Как не замёрзнуть в суровую пору - лайф-хаки от