«Дворник появляется стихийно». Прошли по витебским дворам, где плохо убирают, потому что рук не хватает

Источник материала: Tut.by

В Витебске критически не хватает дворников: об этом говорят и они сами, и их начальство, и жильцы домов — особенно в микрорайонах старой застройки. TUT.BY посмотрел, что происходит в квартале напротив медуниверситета на проспекте Фрунзе: жители этих многоэтажек жаловались в редакцию, что их дворы плохо убирают. Несмотря на то, что это центр города — пару остановок от Летнего амфитеатра.



Двор домов №№ 22, 22−1, 22−2 на проспекте Фрунзе

Скажем сразу: какого-то запустения и гор мусора в этих дворах не заметили. Кое-где возле подъездов валялись пластиковые и стеклянные бутылки, ветви деревьев (судя по всему, последствия бури и ледяного дождя, которые обрушились на Витебск перед Новым годом). Но вот мусорные площадки возле домов похожи на свалки: контейнеры не переполнены, но возле них лежит различный хлам. В частности — елки, выброшенные после праздников.

«Раньше было не стыдно за свой двор. А теперь?»

Пенсионерка из дома № 8 как раз подошла выбросить мусор.

— Контейнеры редко вывозят. Они переполняются, и люди тогда ставят пакеты с отходами рядом. А рабочие выгружают в машину только мусор из самих контейнеров, говорят, что собирать все то, что валяется на земле, не входит в их обязанности. Поэтому и получается такая картина. Мусор по всему двору растаскивают птицы и бродячие кошки, собаки, разносится он и ветром.

Пожилая женщина обращает внимание на то, что при этом жильцы платят за уборку:

— Дворник у нас есть, но появляется стихийно. После Нового года, когда возле лавочек у подъезда было, считай, так же грязно, как и на этой мусорной площадке. Через несколько дней, смотрю, все же убрали. Я как-то позвонила в домоуправление, жаловалась на плохую работу дворников. Мне заявили: «Ну, сами убирайте!». Ну как это «сами»? В этих старых домах в основном живут пенсионеры, некоторые квартиры сдают в аренду. Квартиранты, конечно, убирать не будут, а мы, старики, уже еле ходим.

Еще несколько лет назад, по словам пенсионерки, в их дворе был порядок:

— Было не стыдно за свой двор. Приезжала ко мне родственница из Санкт-Петербурга, мы гуляли, и вдруг она отстала. Оглядываюсь, а она идет, фотографирует и восхищается: «Какие у вас чистые мусорки, какие аккуратные дворы!» А теперь?

Женщина разочарованно машет рукой и прощается.



Площадка для сбора мусора возле дома № 10



Елки возле контейнеров у дома № 16



Баулы с мусором возле дома № 28. Здесь находится одно из заведений общепита

«На нашей лестнице вырвут из рук сумку — ты и не поймешь, кто»

Жительница дома № 22 корпус 1 Таисия Васильевна считает, что в неприглядном состоянии дворов виноваты не дворники, а их малое количество:

— Что можно плохого сказать о нашем дворнике? Он-то старается, и не его вина, что есть проблемы с уборкой. Просто дворников надо больше — их не хватает. Они сами нам жаловались, что у них не хватает рук на такое количество дворов. Поэтому и в гололедицу выйти на улицу невозможно.

Самая большая проблема для жильцов — лестница к домам:

— Мы живем в низине, и к нашим домам ведет длинная лестная. Другого хода к многоэтажкам просто нет, — говорит пенсионерка. — Так вот когда скользко, ходить по ней очень страшно: песком ее не всегда посыпают. Однажды к нам пришла милиция: у какой-то женщины на этой лестнице вырвали сумку из рук, и сотрудники спрашивали, может, кто что видел. Я им ответила: «По нашей лестнице идешь — и смотришь лишь под ноги, а не сторонам. У самой могут сумку из рук вырвать, ты и не поймешь кто».



Лестница, которая ведет к домам в низине на проспекте Фрунзе



Даже не в гололедицу по этой лестнице лучше идти, держась за перила

По мнению Таисии Васильевны, «наши люди тоже хороши — добавляют работы дворникам»:

— Бросают с балконов окурки и не только. К сожалению, это наш менталитет: многие следят за чистотой в квартире, а то, что за ее пределами, их не интересует.

А вот Людмила, жительница дома № 22 корпус 2, уверена, что главная проблема — в плохой организации работы дворников:

— Я и сама, бывает, убираю возле подъезда, потому что дворников не хватает, их мало. Но зато в домоуправлении — полный штат начальства! В наше ЖЭУ № 1 с какой проблемой ни обратишься — толку я не видела никакого. Наверное, надо уже куда-то выше звонить: в облисполком или в другие инстанции. С осени в нашем дворе листья не убраны, в гололедицу дорожки песком не посыпали. Одна эта кошмарная лестница чего стоит: идешь по ней и боишься оказаться в травмпункте! А контейнер с мусором возле подъезда может стоять переполненный 2−3 дня. Надо звонить и крик поднимать, чтобы приехала машина.





ЖЭУ: «В дворники не хотят идти, и добросовестных среди пришедших мало»

Начальник ЖЭУ № 1 Дмитрий Матюш не скрывает, что проблема с кадрами дворников есть:

— В людях мы нуждаемся, можно было бы еще пару человек добавить. Так ведь не хотят на эту работу устраиваться. И редко придет действительно добросовестный работник. По штатному расписанию в 2020 году было 29 дворников, а работало 22. Двоих, к сожалению, мы после праздников были вынуждены уволить. Дали заявку на «биржу труда», люди на эти вакансии нашлись. Но пройдут ли они медкомиссию, неизвестно. У дворника ведь бывает работа и на высоте: окна в подъездах мыть, погрузить на трактор ветки, листву. И бывает так, что у человека и есть желание быть дворником, а он не проходит комиссию.

Особенно много работы у дворников во время листопада, гололедицы, снегопада.

— Периодичность уборки тогда совсем другая, и людей на участках может и не хватать.

Зарплата у дворников, по словам руководителя ЖЭУ, зависит от количества убранных участков:

— Минимум — 400 рублей. А если человек замещает кого-то, то доходит и до 700−800 рублей.

В ЖЭУ № 9, к которому также относится много старых домов, телеканалу «Витебск» прямо признались, что кадров не хватает :

— Никто не хочет к нам идти на работу. Нужно людей мотивировать чем-то, поднимать зарплату.

К ЖЭУ № 9 относятся более 50 многоэтажек. Их обслуживают всего 12 дворников. А должно быть как минимум вдвое больше.





Дворники: «Главное, не снег убирать и лед посыпать, а закрашивать флаги»

За полтора часа во дворах на проспекте Фрунзе нам встретился лишь один дворник. Но женщина не захотела общаться, лишь коротко бросила на ходу:

— Труд у нас — никакой. Зарплата — тоже никакая: 354 рубля. Поэтому и мало нас: условно говоря, три человека на полгорода.

А вот дворник Лариса возле одного из общежитий согласилась пообщаться:

— Я уже на пенсии, нашла подработку — дворником, убираю территорию возле общежития. Участок небольшой. Летом подмести, постричь газоны, зимой посыпать песком и солью дорожки, осенью убрать листья. У меня полставки, выходит 170−180 рублей, но как прибавка к пенсии это меня вполне устраивает. А вот дворником в «город» (то есть в ЖКХ. — Прим. TUT.BY) ни за что не пойду.

— Почему?

— У дворников в ЖКХ — большие территории. Они, бедные, бегают по улице целый день — и все равно не успевают все убрать. Одни окурки только попробуй собери, понагибайся! Они встают рано, в пять часов уже на работе. Я же иду к семи, а к 11-ти, максимум к 12-ти дня, уже справляюсь. Я вижу, что контингент дворников в ЖКХ постоянно меняется, постоянных работников мало, и молодежи среди них нет. В основном остаются работать самые «тяговитые» или те, кому совсем некуда деться.

Лариса признается, что лично ей работа даже нравится:

— Я пришла, вымыла все, убрала. Смотрю: мой дворик чистенький, красота! А летом так вообще: свежий воздух, птички поют, а я цветочки поливаю.



Возле подъезда дома № 26−2 на проспекте Фрунзе





А как работают дворники в товариществах собственников? Своей историей с «Витебским курьером news» поделился Сергей.

Мужчина обслуживает два дома. Работы, по его словам, хватает, особенно зимой. Если выпадает много снега, дворник уже в шесть утра на ногах. Нужно почистить тротуары, очистить лед на ступеньках подъездов, посыпать песком дорожки. А летом много мусора.

— Самая большая беда — окурки, — говорит Сергей. — Многие курят на балконах и бросают сигареты вниз. Не понимаю, почему нельзя бросить «бычок» в баночку? Весной я собираю окурки чуть ли не ведрами. Люди выбрасывают с балконов пластиковые бутылки, презервативы, посуду, одежду и т.д. А что творилось утром первого января! Битые бутылки, пластиковые стаканчики, конфетти от хлопушек и коробки от фейерверков. Работая дворником, я перестал любить Новый год.

Дворник в ТС загружает мусор из мусоропровода в баки, выкатывает их на улицу, прикрывает до приезда машины, чтобы ветер и птицы не разбросали содержимое. А потом еще убирает оставшийся мусор: баки не всегда аккуратно переворачивают.

Сергей работает не на полную ставку, в месяц получает до 100 рублей за уборку каждого дома.

У мужчины есть знакомый, который работал дворником в ЖКХ, но недавно уволился — подвернулось место сторожа:

— Знакомый рассказывал мне, что получал около 400 рублей, а убирать порой приходилось не только свой участок, но и соседний. Могли задействовать людей и во время наведения порядка на каком-либо городском объекте. А сейчас что происходит (в общественно-политической жизни. — Прим. TUT.BY)? Главное для работников ЖКХ не снег убирать и лед посыпать, а закрашивать флаги.