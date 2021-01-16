8 лет колонии получила жительница Лунинца за заражение партнеров ВИЧ

Источник материала: Tut.by

15 января в Лунинце огласили приговор 30-летней женщине, которая обвинялась в заражении партнеров ВИЧ, сообщает суд .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Женщину признали виновной в заражении ВИЧ двух и более человек. Ей назначили 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в прошлом году по такой же статье судили другую жительницу Лунинца. 34-летней женщине назначили 10,5 лет лишения свободы .