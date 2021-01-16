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8 лет колонии получила жительница Лунинца за заражение партнеров ВИЧ
16.01.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 января в Лунинце огласили приговор 30-летней женщине, которая обвинялась в заражении партнеров ВИЧ, сообщает
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Женщину признали виновной в заражении ВИЧ двух и более человек. Ей назначили 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в прошлом году по такой же статье судили другую жительницу Лунинца. 34-летней женщине назначили
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Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.
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