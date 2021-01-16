ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

8 лет колонии получила жительница Лунинца за заражение партнеров ВИЧ

16.01.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

15 января в Лунинце огласили приговор 30-летней женщине, которая обвинялась в заражении партнеров ВИЧ, сообщает суд.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Женщину признали виновной в заражении ВИЧ двух и более человек. Ей назначили 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в прошлом году по такой же статье судили другую жительницу Лунинца. 34-летней женщине назначили 10,5 лет лишения свободы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор’е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by