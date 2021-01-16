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В Витебске задержали студентку-медика, которую уже дважды судили по 23.34

16.01.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 15 января задержали студентку медицинского университета Полину Нитченко, сообщает телеграм-канал «ВДМУ — разам». После выборов девушку уже дважды судили по статье 23.34 КоАП.


Уличный марш в Витебске 20 сентября. Полина Нитченко — в центре, в белом халате, с плакатом «Кровь так просто не отмыть, уж я-то знаю». ​​​Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Девушку отвезли в Железнодорожный РОВД. По какой причине задержали студентку, ее друзья не знают. Девушка позвонила матери и успела только сообщить, что «за ней пришли».

Суд по делу девушки, предположительно, пройдет 16 января.

Для студентки второго курса лечебного факультета ВГМУ Полины Нитченко это будет уже третий административный процесс. Первый раз ее судили за участие в уличном шествии 20 сентября. Второй — за студенческую акцию солидарности 26 октября, в которой ребята спели на улице возле университета цоевскую «Перемен». В общей сложности студентка получила штрафы в 44 базовые величины (в 2020 году это было 1188 рублей).

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 15 января задержали студентку медицинского университета Полину Нитченко. После выборов девушку уже дважды судили по статье 23.34 КоАП.
 
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