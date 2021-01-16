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В морозный выходной в Гродно будет работать пункт обогрева. Рассказываем где

16.01.2021 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие выходные в Гродно ожидаются морозы. По области синоптики обещают до минус 30. Поэтому Красный Крест планирует организовать пункт обогрева для всех нуждающихся, сообщает «Гродно плюс».


Как только столбики термометров днем опустятся до минус 15 градусов, волонтеры будут готовый выйти на улицу, чтобы помочь горожанам согреться.

Пункт помощи будет находиться напротив здания автовокзала. В пункте обогрева нальют горячего чая, окажут первую помощь пострадавшим от морозов.

Первое дежурство запланировано на воскресенье 17 января.

 
Теги: Гродно
 
 
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Красный Крест планирует организовать пункт обогрева для всех нуждающихся.
 
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