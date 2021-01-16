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В морозный выходной в Гродно будет работать пункт обогрева. Рассказываем где
16.01.2021 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие выходные в Гродно
Как только столбики термометров днем опустятся до минус 15 градусов, волонтеры будут готовый выйти на улицу, чтобы помочь горожанам согреться.
Пункт помощи будет находиться напротив здания автовокзала. В пункте обогрева нальют горячего чая, окажут первую помощь пострадавшим от морозов.
Первое дежурство запланировано на воскресенье 17 января.
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