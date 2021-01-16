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Власти Минска пообещали открыть новые станции 3-й линии метро в 2023 году

16.01.2021 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Новые станции 3-й линии будут открыты к середине 2023 года, заявил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. Он пояснил, что возводят сейчас именно те станции, которые были начаты ранее: "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец".

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Первый участок новой Зеленолужской линии открыли 7 ноября 2020-го. Пока это четыре станции: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Вместе с запуском 3-ей линии в метро появилось и два дополнительных пересадочных узла - на "Фрунзенской" и "Площади Ленина". 

Новую ветку торжественно открывал Александр Лукашенко. Он предложил продлить линию в северном направлении, где вскоре арабские инвесторы построят "умный город".

Для минчан открытие новых станций стало большим событием. Многие отправились туда на экскурсию и начали активно выкладывать фото в социальные сети.

Непростая стройка

Строительство первого участка 3-ей линии метро началось в октябре 2013 года. Возведение станций было затруднено, сроки сдачи несколько раз переносили. Метростроевцы  перекладывали инженерные коммуникации, возникали трудности с работой тоннелепроходческого щита "Алеся". Для того, чтобы ввести в эксплуатацию четыре станции (4 км путей – Sputnik), строителям понадобилось 7 лет.

Кстати, с запуска метрополитена в Минске прошло 38 лет. Сегодня подземка остается самым экологичным и быстрым видом транспорта. Каждый день столичное метро перевозит более 700 тысяч пассажиров. 

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Теги: Минск
 
 
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Как отметили в Мингорисполкоме, сейчас продолжается строительство станций "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец".
 
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