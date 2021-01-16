За 15 дней этого года белорусы получили более 2 тысяч гололедных и холодовых травм

Источник материала: Tut.by

В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тысяч гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Минске зарегистрированы — 293 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 3 пациентов, гололедные у 290 пострадавших. В больницы госпитализированы 17 человек.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 163 человека. Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов, гололедные — у 154 пострадавших. В больницы госпитализированы 25 человек.

В Витебской области зарегистрированы — 443 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 5 пациентов, гололедные у 438 пострадавших. В больницы госпитализированы 29 человек.

В Гомельской области зарегистрированы — 142 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 5 пациентов, гололедные у 137 пострадавших. В больницы госпитализированы 15 человек.

В Гродненской области зарегистрированы — 259 пациентов. Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов, гололедные у 250 пострадавших. В больницы госпитализированы 45 человек.

В Могилевской области зарегистрированы — 483 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 3 пациентов, гололедные у 480 пострадавших. В больницы госпитализированы 49 человек.

В Минской области зарегистрированы 270 пациентов — у всех гололедные травмы. В больницы госпитализированы 22 человека.

Что делать, если почувствовали обморожение?

Обморозить можно различные части тела — стопы, кисти, пальцы, ушные раковины. Если почувствовали, что что-то не так, нужно для начала укрыться от холода, а дальше помогут простые, но незамедлительные действия.

Согрейте руки, спрятав их в подмышках. Если обморожены уши или участки лица, согрейте эти места, прикрыв их руками в теплых и сухих перчатках. Другие пострадавшие участки — нос, щеки — можно согревать теплыми ладонями.

Никогда не растирайте пораженные участки кожи снегом.

Если есть риск повторного обморожения, не допускайте поражения уже пострадавших участков, надежно их укройте.

Если при согревании обмороженных участков чувствительность в них не возвращается, обратитесь за неотложной медицинской помощью.