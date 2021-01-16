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«В квартире - 15 градусов с обогревателем». В некоторых районах Солигорска люди без отопления и горячей воды
16.01.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь с 15 на 16 января в некоторых районах Солигорска пропало отопление и горячая вода. Восстановлением тепла в квартирах занимаются коммунальщики, заявляя, что всему виной авария на теплотрассе.
Как рассказали в подразделении «Тепловые сети» городского производственного предприятия «ЖКХ «Комплекс», авария случилась ночью и привела к отключению центрального теплового пункта № 34. Как объяснил представитель организации, произошел порыв внутри квартального трубопровода диаметром 219 мм — происшествие связано с сильными морозами. В результате дома на нескольких улицах остались без отопления и горячей воды. Сейчас значительные силы коммунальщиков занимаются устранением проблемы. По состоянию на 10.00 в субботу, 16 января, дома по следующим адресам еще остаются без тепла:
В тепловых сетях также сообщили, что полностью последствия аварии должны быть устранены к 17.00, а в некоторых районах отопление и горячая вода должны появиться на несколько часов раньше.
Солигорчанка Инна живет в одном из домов на улице Набережной. Женщина говорит, что в доме периодически случаются проблемы с отоплением, но так низко температура раньше не опускалась. В ночь с пятницы на субботу пропали отопление и горячая вода, утром в квартире по-прежнему холодно.
— Вчера из-за мороза батареи сильно затопили, был прямо кипяток. Видимо, после полуночи система не выдержала: где-то около часа ночи батареи были уже остывшие, всю ночь было очень холодно. Мы где-то в пять утра позвонили в службу 115, потому что думали, что все это устранят. Там были в курсе, пообещали до девяти утра решить проблему. Я интересовалась, у кого появилось тепло: отвечали, что некоторым уже дали, но половина города пока сидит без отопления.
На улице Набережной, по словам коммунальщиков, проблему уже устранили — теперь местный ЖЭС должен провести развоздушивание системы, чтобы подача тепла полностью восстановилась. Семья Инны с нетерпением ожидает этого у женщины трехмесячный ребенок.
— Мы измеряли с утра — в квартире было 15 градусов тепла. И это с обогревателем, а пока с ним воздух немного не нагрелся, то даже не вылезали из-под одеяла, — говорит солигорчанка.
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«В квартире - 15 градусов с обогревателем». В некоторых районах Солигорска люди без отопления и горячей воды
Коммунальщики связывают чрезвычайную ситуацию с сильными морозами и занимаются устранением ее последствий.
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