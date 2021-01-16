Представитель ByPOL: загон для протестующих действительно строили

Специальный «загон» с колючей проволокой для протестующих действительно строили – в колонии №22 в Ивацевичах.

Об этом рассказал представитель инициативы ByPOL - бывший следователь Андрей Остапович во время прямого эфира в Instagram со Светланой Тихановской вечером 15 января.

По его словам, поступала информация, что в Ивацевичах обносили площадку колючей проволокой, «какие-то столбы вставляли». Остапович добавил, что силовики хотели отвозить людей в этот загон в теплое время года и держать там под охраной.

Представитель ByPOL сообщил, что после появления в сети аудиозаписи увеличилось число обращающихся к ним сотрудников силовых ведомств. По его словам, эти люди сами не хотят участвовать в планах действующего режима.

Экс-следователь заявил, что «обратная связь есть, конфликт интересов в системе есть». «Получаем от этих сотрудников информацию о том, что они сами не желают осуществления этих планов, которые руководство страны выстраивает для всего нашего народа», - уточнил представитель инициативы.

По мнению Астаповича, после публикации Генпрокуратура должна возбудить уголовное дело по целому ряду статей, но в данное время этого не произойдет. Представитель инициативы допускает, что может начаться другое разбирательство – по привлечению к ответственности тех, кто сделал и передал бывшим силовикам аудиозапись.

В интервью, данном Остаповичем и экс-следователем Генпрокуратуры экспертом по вопросам безопасности Андреем Сытько в эфире «Свободы», раскрываются и другие факты о действиях силовиков.

Так, Остапович говорит, что Карпенков видел строящиеся «загоны», поэтому у него и появилось это выражение про «острокопытных».

О травмах (с обеих сторон)

Остапович говорит, что в данных за август в Минске – 1400 пострадавших протестующих с минно-взрывными травмами, оторванными конечностями, разорванными животами, пулевыми ранениями. Документ, содержащий эти фамилии, занимает 60 страниц.

А отчет о пострадавших сотрудниках органов - на две страницы по всей стране и там, по словам представителя инициативы, нет показателей выше «менее тяжких повреждений».

По словам Андрея Сытько, силовики тоже получали травмы, но не сравнимые с теми, которые были у демонстрантов.

«Когда людей хватают, толкают, то повреждения неизбежны, я по годам службы знаю случаи, когда силовики ломали себе пальцы в пылу разгона», - сказал Сытько. По его словам, «если бы был хотя бы один факт смерти сотрудника правоохранительных органов, тогда брутализация методов была бы повсюду».

И если бы риторика о гибридной войне соответствовала действительности, смерти сотрудников правоохранительных органов не скрывали бы.