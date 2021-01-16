«Соня сходила с ума от голода». История папы, чья дочь родилась с редким генетическим заболеванием

Источник материала: Tut.by

Дочери Руслана Соне 8 лет, у нее редкое генетическое заболевание — синдром Корнелии де Ланге. Кроме некоторых других патологий, Соня просто не усваивает обычную еду. Выяснилось это, когда ей было уже 4 года, а до этого малышка мучилась от жутких болей из-за голода. Руслан честно рассказал о своем страхе, бессилии и даже желании в какой-то момент уехать, чтобы не видеть слезы жены и то, как мучается его дочь. А еще о том, почему не поступил так. Это трогательная история о борьбе за жизнь дочери и большой любви в семье. Мы продолжаем проект «Быть папой» , в котором рассказываем о мужчинах, чья жизнь отличается от большинства.