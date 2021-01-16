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В Рогачеве из-за сильных морозов происходят порывы теплотрассы. Их пока не чинят - и этому есть объяснение

16.01.2021 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве из-за морозов выходят из строя теплотрассы. Читатели TUT.BY прислали фото и видео с мест аварий, а TUT.BY узнал в ЖКХ, что происходит.


 

По словам жителей Рогачева, аварии на теплотрассах произошли на улицах Богатырева и Юбилейной еще вчера. Но до сих пор коммунальники не устранили последствия. Люди переживают, что останутся без тепла, а на улице сегодня -20°C.

Главный инженер местного коммунального предприятия «Рогачев» Анатолий Говор заверил, что ситуация не критическая и контролируемая, а также объяснил, почему оперативно устранить порывы прямо сейчас не получится.

— Для того чтобы это устранить, нужно в жилых домах — а на Богатырева это около 40 домов — перекрыть отопление. При минус 20-ти этого мы делать не будем. Подождем два-три дня, когда повысится немного температура, и приступим к работам. У гимназии порыв образовался этой ночью. Сейчас там тоже находятся дети, во второй половине дня, как только они уйдут, перекроем, начнем работать и, думаю, скоро все устраним.

Также коммунальник уверяет, что подобные ситуации в мороз происходят на старых теплотрассах довольно часто — и не только в Рогачеве.

 
 
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Главный инженер местного коммунального предприятия «Рогачев» Анатолий Говор объяснил, почему устранить порывы прямо сейчас не получится.
 
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