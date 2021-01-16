Новый комплекс «Азота», мебельная фабрика и другие. Какие важные производства должны появиться в Гродно в 2021-м

Источник материала: Tut.by

В Гродно в 2021 году начнется строительство сразу нескольких важных для города производств, рассказал «Вечернему Гродно» мэр Мечислав Гой.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Самый важный проект — это возведение нового азотного комплекса ОАО «Гродно Азот». Он позволит создать более 600 рабочих мест. Окончание строительства запланировано на 2026 год.

В границах СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Гродненский стеклозавод» начнет реализовывать инвестпроект по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Здесь появится 198 рабочих мест.

В первом полугодии ООО «ГАБИ-БЕЛ» завершит разработку проектно-сметной документации и начнет строительство новой мебельной фабрики, что позволит создать 150 рабочих мест.

Промышленные предприятия ООО «Медватфарм», ООО «МедЛен», УП «Фильтр» ОО «БелТИЗ» планируют приобрести оборудование, в том числе специализированное, и создать более 26 рабочих мест для людей с инвалидностью. Для финансовой поддержки таких предприятий в этом году запланировано финансирование или компенсация затрат организаций в объеме более 3 млн рублей.